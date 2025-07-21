شكرا لقرائتكم خبر عن الموسيقار محمد على سليمان: إصابة بنتى أنغام بالسرطان كلام فارغ والان مع تفاصيل الخبر

عبر الموسيقار محمد علي سليمان، في تصريحات لليوم السابع، عن انزعاجه الشديد من شائعة إصابة ابنته النجمة أنغام بسرطان الثدي.

وأكد الموسيقار محمد علي سليمان أن إصابة ابنته بمرض السرطان كلام فارغ شائعة لا أساس لها من الصحة وأمر مزعج.

وكانت خطفت النجمة أنغام قلوب جمهورها في حفلها بمهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثالثة، حيث قدمت النجمة أنغام خلال حفلها عددا كبيرا من أغانيها وسط تفاعل كبير من الجمهور، حيث مزجت الأغاني القديمة بالجديدة.

وخلال الحفل غنت أنغام سيبك أنت، بنعمل حاجات، ونفضل نرقص، كما زاد تفاعل الجمهور معها وتصفيقهم عندما غنت "بين البينين".

وعبرت النجمة أنغام خلال حفلها بمهرجان العلمين الجديدة، عن سعادتها الكبيرة بعد مرورها بأزمة صعبة، حيث قالت: "وجودكم وحضوركم النهارده هوّن عليا أي أزمة، شكرا من كل قلبي انتوا بتدوني قوة وصحة وبتوهبولي الحياة".



وخلال حفلها قدمت أغاني: "دلوقتي أحسن، مهزومة، أنا مش حبيبتك، هو أنت مين، إهي جت، اسكت، خليك معاها"، و وجّهت التحية إلى النجم تامر عاشور الذي تعاون معها بالألحان في أكثر من أغنية، منها لوحة باهتة الذي طالبته بالمشاركة معها في غنائها، معبرا عن سعادته بذلك، فيما قدمت أغنية "أشكي لمين" للنجم محمد منير، وبعد انتهائها وجّهت التحية له، قائلة: "تحية كبيرة للكينج محمد منير".

فيما قدمت النجمة أنغام الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على مجهودها لإقامة مهرجان العلمين الجديدة، كما تقدمت بالشكر لفريق الأوركسترا وعلى رأسهم الموسيقار هاني فرحات، ووصفتهم أنهم فخر مصر، كما شكرت شركة تذكرني على مجهودها في تنظيم المهرجان.