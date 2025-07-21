شكرا لقرائتكم خبر عن نفاد تذاكر فيلم The Odyssey في بريطانيا وأمريكا قبل عام من طرحه.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفدت تذاكر عروض IMAX لفيلم The Odyssey للمخرج كريستوفر نولان، قبل عام من موعد عرضه، حيث طرحت التذاكر للبيع في 17 يوليو الجارى، وسيصل العمل دور السينما في 17 يوليو من العام المقبل 2026.

ووفقاً للتقرير، فإن هذا الأسبوع، فتحت 26 دار عرض سينمائية IMAX حول العالم باب البيع المسبق لـ فيلم The Odyssey، وكشف موقع "The Guardian"، أن جميع تذاكر العروض الأمريكية والبريطانية نفدت في غضون ساعة، وأفاد المقال أن بائعي التذاكر أعلنوا عن تذاكر عبر الإنترنت بأسعار تتراوح بين 300 و400 دولار أمريكي.

أماكن تصوير فيلم The Odyssey كشفت تقارير جديدة عن موقع تصوير فيلم المخرج العالمى كريستوفر نولان المقبل The Odyssey، ووفقًا لموقع Variety، سيتم تصوير أجزاء من العمل على جزيرة فافينانا، المعروفة باسم "جزيرة الماعز".

وأشار التقرير إلى أن هذا المكان الذى يتخيل فيه هوميروس أن البطل أوديسيوس هبط مع طاقمه للحصول على المؤن، قبالة الساحل الشمالى الغربى لصقلية.

وذلك بعدما بدأ المخرج العالمى كريستوفر نولان العمل على فيلمه الجديد الذى كشفت عن تفاصيله شركة Universal Pictures، حيث سيكون العمل مقتبسًا من قصيدة الشاعر الأغريقى هوميروس الملحمية The Odyssey.

ووصفت شركة Universal Pictures الفيلم بأنه "ملحمة أسطورية"، ويتم تصويره باستخدام تقنية IMAX "الجديدة تمامًا".

موعد عرض فيلم The Odyssey

ومن المقرر عرض فيلم نولان الجديد The Odyssey عالميًا فى 17 يوليو 2026، ومن المتوقع أن يبدأ التصوير في أوائل عام 2025.

يضم فيلم المخرج المقبل بالفعل نجوما مثل مات ديمون فى الدور الرئيسى، وتوم هولاند، وزندايا، وآن هاثاواي، ولوبيتا نيونجو، وتشارليز ثيرون، وروبرت باتينسون.

على أن يدور الفيلم الجديد حول قصيدة هوميروس الملحمية اليونانية القديمة التي تحكى قصة أوديسيوس، ملك إيثاكا، ورحلته المحفوفة بالمخاطر إلى الوطن بعد حرب طروادة، وتستكشف موضوعات البطولة والولاء والمكر والنضال ضد الإرادة الإلهية.