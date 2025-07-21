شكرا لقرائتكم خبر عن سلوى محمد على: ست عبلة فى مسلسل فات الميعاد حربوءة بس مش شريرة والان مع تفاصيل الخبر

قالت الفنانة سلوى محمد على، خلال ندوة مسلسل فات الميعاد باليوم السابع، إنها كسيدة شعبية كانت متفائلة بالمنتج إبراهيم حمودة، لأنه لا يُنتج سوى أعمال ناجحة، وأيضا بسبب المخرج سعد هنداوي والذي يحمل السعد في اسمه قبل عمله.

وأوضحت سلوى محمد على أنها قرأت السيناريو وتعرفت على كل الشخصيات، وأُعجبت بها، ولكنها كانت متخوفة من دورها بشكل كبير؛ لأنها كانت تخشى الوقوع في شكل الحماة المعتاد، إما الشريرة جدا أو الكوميدية جدا، خاصة أن سبقتها في تقديم الحماة الكثيرات، سواء في مصر أو خارجها، حتى أن جين فوندا قدمت دور حماة في فيلم Monster in Law.

وأشارت سلوى محمد علي إلى أنها مع البروفات والمناقشات توصلت إلى أن شخصية عبلة من لحم ودم، ووصفت سلوى الشخصية بأنها حربوءة، ولكنها ليست شريرة.

ووجهت سلوى محمد علي الشكر للسيناريست محمد فريد المشرف على كتابة السيناريو، على بناء شخصية عبلة وباقي شخصيات العمل.

كما وجهت سلوى محمد علي الشكر للمخرج سعد هنداوي؛ لأنه أظهر مجهود الممثلين ولم يهدره في غرفة المونتاج.

الخليج 365 يكرم صناع مسلسل فات الميعاد

كرم ”الخليج 365” صناع عمل مسلسل فات الميعاد الذى حقق نجاحا كبيرا وعُرض على قناة دى إم سى، وذلك بحضور الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير الخليج 365، وزملاء قسم الفن، وحضر من أسرة العمل كل من الفنانة أسماء أبو اليزيد وأحمد مجدي وسلوى محمد علي ومحمد علي رزق والمخرج سعد هنداوى والمنتج الفني محمد عبد الحفيظ والمنتج إبراهيم حمودة، ومحمد فريد المشرف على الكتابة عن طريق الزووم.

مسلسل فات الميعاد فاق التوقعات

وتحدث صناع العمل خلال ندوة أقامها الخليج 365 عن كواليسه وتفاعل الجمهور معه منذ عرض بداية حلقاته على قناة دى ام سى، ومنحت الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير الخليج 365 درع التكريم لهم .

مسلسل فات الميعاد مكون من 30 حلقة، ومن تأليف عاطف ناشد وإسلام أدهم وناصر عبد الحميد، وإخراج سعد هنداوي، بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد علي رزق، أحمد صفوت، هاجر عفيفي، محمد أبو داوود، وعدد آخر من الفنانين، إنتاج شركة سكوير ميديا للمنتج إبراهيم حمودة.