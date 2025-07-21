شكرا لقرائتكم خبر عن شريف مكاوي..من تامر حسني إلى آمال ماهر توزيعاته فى "هيد" الألبومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد النجاح الذي حققه مع النجم تامر حسني في أغنية "لينا معاد"، وهي الأغنية الرئيسية لألبومه الجديد، الموزع الموسيقي شريف مكاوي بتعاون جديد مع النجمة آمال ماهر.

ويشارك مكاوي في توزيع أغنية "حاجة غير"، التي تأتي كأغنية رئيسية (هيد) لألبوم آمال ماهر المرتقب، الأغنية من كلمات نادر عبد الله، وألحان أحمد إبراهيم، ومن المقرر طرحها رسميًا اليوم الأحد عبر القناة الرسمية لآمال ماهر على "يوتيوب"، إلى جانب جميع المنصات الموسيقية الرقمية، لتكون متاحة لجمهورها في مصر والوطن العربي.

ويحتوي ألبوم "حاجة غير" للنجمة آمال ماهر، على 10 أغنيات، وهى: أغنية "حاجة غير" كلمات الشاعر نادر عبد الله، وألحان أحمد إبراهيم، وتوزيع شريف مكاوي، و"ليه سكتوا؟" من كلمات نادر عبد الله ، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع عمرو عبد الفتاح.

وأيضًا أغنية "اتراضيت" من كلمات الشاعر أحمد المالكي، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخولي، وميكس وماستر عمرو الخضري، وأغنية "نسيت اسمي" من كلمات نادر عبد الله وألحان مدين وتوزيع أحمد إبراهيم، وأغنية "لو لينا عمر" من كلمات نادر عبد الله وألحان محمدي وتوزيع مادي.

وأغنية "عقدة الخواجة" من كلمات الشاعر نادر عبد الله وألحان نور عز العرب وتوزيع علي شاكر، وأغنية "خبر عاجل" من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان مدين وتوزيع توما.

وأغنية "رقم واحد"، من كلمات نادر عبد الله وألحان أحمد زعيم وتوزيع أحمد أمين، وأغنية "مضمونة" من كلمات أحمد المالكي وألحان مدين وتوزيع يحيى يوسف وماستر أمير محروس، وأخيرًا أغنية "يا جبروتك" من كلمات الشاعر عليم، ألحان إسلام رفعت، وتوزيع وميكس وماستر إلهامي دهيمة وأحمد حسام.