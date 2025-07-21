آمال ماهر تطرح ألبومها الجديد "حاجة غير" بعد غياب طويل

تستعد النجمة آمال ماهر لطرح ألبومها الغنائي الجديد الذي يحمل عنوان حاجة غير، اليوم الأحد، في خطوة ينتظرها جمهورها بفارغ الصبر، خاصة بعد فترة من الغياب عن الساحة الغنائية.

ويضم الألبوم مجموعة من الأغاني المتنوعة التي تمزج بين الطرب الكلاسيكي والإحساس المعاصر، وتعاونت فيه آمال مع نخبة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين في الوطن العربي، لتقدم من خلاله توليفة فنية جديدة تعكس نضجها وتطورها الموسيقي.

ألبوم آمال ماهر حاجة غير

يحتوي ألبوم حاجة غير للفنانة آمال ماهر، على 10 أغنيات، وهي: أغنية حاجة غير كلمات الشاعر نادر عبد الله، وألحان أحمد إبراهيم، وتوزيع شريف مكاوي، وليه سكتوا؟ من كلمات نادر عبد الله، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع عمرو عبد الفتاح.

كما يتضمن الألبوم، أغنية اتراضيت من كلمات الشاعر أحمد المالكي، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخولي، وميكس وماستر عمرو الخضري، وأغنية "نسيت اسمي" من كلمات نادر عبد الله وألحان مدين وتوزيع أحمد إبراهيم، وأغنية "لو لينا عمر" من كلمات نادر عبد الله وألحان محمدي وتوزيع مادي.

ويحتوي على، وأغنية عقدة الخواجة من كلمات الشاعر نادر عبد الله وألحان نور عز العرب وتوزيع علي شاكر، وأغنية خبر عاجل من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان مدين وتوزيع توما.

ويضم ألبوم حاجة غير أيضًا؛ أغنية رقم واحد، من كلمات نادر عبد الله وألحان أحمد زعيم وتوزيع أحمد أمين، وأغنية مضمونة من كلمات أحمد المالكي وألحان مدين وتوزيع يحيى يوسف وماستر أمير محروس، وأخيرًا أغنية يا جبروتك من كلمات الشاعر عليم، ألحان إسلام رفعت، وتوزيع وميكس وماستر إلهامي دهيمة وأحمد حسام.

أعمال آمال ماهر

وكانت طرحت آمال ماهر، أغنية خبر عاجل، والتي تعتبر أولى أغنيات ألبومها الجديد حاجة غير، والتي ظهرت آمال ماهر بالفيديو كليب بـ فستان زفاف، وهو الأمر الذي جعلها تتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي وقت إعلانها عن الأغنية.

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