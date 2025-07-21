بسنت شوقي تبكي على الهواء متأثرة بكلماتها عن زوجها

القاهرة - الخليج 365
نشرت الفنانة بسنت شوقي على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" صورة لها والدموع واضحة في عينيها بعد مشاهدتها حلقات مسلسل "كتالوج" الذي يشارك في بطولته زوجها النجم محمد فراج.
ومازحت بسنت الجمهور بتعليق طريف على الصورة قالت فيه: "الوضع بعد الفرجة على (كتالوج)، مين هيحاسب على المناديل؟".
مسلسل "كتالوج" يتكون من ثماني حلقات وعرض عبر Netflix، وتدور أحداثه حول يوسف (محمد فراج)، الذي يجد نفسه مضطرا لتربية أولاده وحده بعد وفاة زوجته أمينة (ريهام عبد الغفور) بشكل مفاجئ. لم يكن يعلم يوسف أن تربية ابنته المراهقة كريمة (ريتال عبد العزيز)، التي ما زالت تحاول التكيف مع غياب والدتها، وأخيها الصغير منصور (علي البيلي) ، الذي يجد في كرة القدم ملاذًا خاصًا به، ستحمل في طياتها هذا الكم من التحديات. فبين نسيانه تحضير الوجبات المدرسية، والغياب عن عرض أحدهما المسرحي، يكتشف يوسف أن تربية الأولاد مهمة شاقة لطالما ارتبطت بالأم.
المسلسل من إخراج وليد الحلفاوي، وإنتاج أحمد الجنايني، وتأليف أيمن وتار، وبطولة محمد فراج، وتارا عماد، وخالد كمال، وبيومي فؤاد، وسماح أنور، وصدقي صخر، ودنيا سامي، وعلي البيلي، وريتال عبد العزيز، وأحمد عصام السيد، وضيوف الشرف ريهام عبد الغفور وعمرو يوسف.
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