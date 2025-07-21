أشرف زكي ينتقد المنتجين بشدة بسبب ظاهرة استقدام المشاهير

فتح الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، النار على بعض المنتجين الذين يصرون على مشاركة "البلوغر" و"التيكتوكر" في الأعمال الفنية، مؤكدًا فرض غرامة مليون جنيه على أي منتج يقرر مشاركتهم في عمل.

وقال أشرف زكي في لقاء له مع برنامج "سؤال مباشر" المذاع عبر قناة العربية، عن ترحيب البعض بهذا القرار عندما أصدره: "مش فارق معايا رحب أو مرحبش أنا مش عامل القرار عشان أعمل عليه استفتاء".

وتابع: "إحنا مروحناش درسنا وإدينا عمرنا للمهنة عشان في الآخر نسيبها لمشاهير التيك توك لأ حد يجي يقعد مكاني، أنا بدافع عن المهنة لن تكون المهنة مهنة من لا مهنة له منبقاش مستلمين مصر هوليوود الشرق ونفرط فيها، إحنا مصر أم كلثوم وعبد الحليم وعبد الوهاب، مصر فاتن حمامة وشادية وأحمد زكي وعادل إمام ومحمود عبد العزيز وعظماء مش عشان ناس طلعوا على التيك توك عايز تجيبه في فيلم هتدفع غرامة مليون جنيه".

وكان أشرف زكي قد فرض غرامة تصل الى مليون جنيه على "البلوغرز" الذين يشاركون في أعمال فنية دون الحصول على ترخيص من النقابة وقال موضحًا قراره: "إحنا حذرنا أكتر من مرة وللأسف بعض المنتجين، أو لا يجوز إننا نقول عنهم منتجين هما مش منتجين ولا حاجة إنما بيسموا نفسهم منتجين بيحاولوا يحققوا أي انتشار من خلال الاستعانة بالبلوغر، أنا قلت لهم إني هعمل إجراءات قانونية وهاخد غرامة قد تصل الى مليون جنيه".

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