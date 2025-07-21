شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حمودة منتج فات الميعاد: سعد هنداوى جعل اللوكيشن هادئا والان مع تفاصيل الخبر

قال المنتج إبراهيم حمودة خلال ندوة مسلسل فات الميعاد باليوم السابع، إنه كان حريصا بالمسلسل على تقديم وصياغة الممثلين في شكل مختلف عن الشكل المعتاد.

وأضاف حمودة أنه لا يستطيع العمل إلا مع أشخاص يحبها، مشيرا إلى أن سعد هنداوي مخرج العمل سبب أساسي في نجاح المسلسل، وكنا نشعر أننا نعمل في غرفة العناية المركزة بسبب لطفه ونبله الإنساني الذي جعل اللوكيشن هادئا جدا.

وأوضح إبراهيم حمودة أنه حضر 4 أيام تصوير فقط لأنه اطمأن أن العمل تم تسليمه لأيد أمينة.

وأكمل إبراهيم حمودة: أن القصد من العمل هو ترك أثر لأنه غير معني بخلق حالة من الترند لتحقيق ما يريده الناس من رؤية شخصية عبلة مذلولة أو يكون هناك انتقام بعينه من شخصية مسعد.

الخليج 365 يكرم صناع مسلسل فات الميعاد

كرم ”الخليج 365” صناع عمل مسلسل فات الميعاد الذى حقق نجاحا كبيرا وعُرض على قناة دى إم سى، وذلك بحضور الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير الخليج 365، وزملاء قسم الفن، وحضر من أسرة العمل كل من الفنانة أسماء أبو اليزيد وأحمد مجدي وسلوى محمد علي ومحمد علي رزق والمخرج سعد هنداوى والمنتج الفني محمد عبد الحفيظ والمنتج إبراهيم حمودة، ومحمد فريد المشرف على الكتابة عن طريق الزووم.

مسلسل فات الميعاد فاق التوقعات

وتحدث صناع العمل خلال ندوة أقامها الخليج 365 عن كواليسه وتفاعل الجمهور معه منذ عرض بداية حلقاته على قناة دى ام سى، ومنحت الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير الخليج 365 درع التكريم لهم.

مسلسل فات الميعاد مكون من 30 حلقة، ومن تأليف عاطف ناشد وإسلام أدهم وناصر عبد الحميد، وإخراج سعد هنداوي، بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد علي رزق، أحمد صفوت، هاجر عفيفي، محمد أبو داوود، وعدد آخر من الفنانين، إنتاج شركة سكوير ميديا للمنتج إبراهيم حمودة.