شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حميدة يقدم تكريم محيى إسماعيل خلال افتتاح المهرجان القومى للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

فاجأ النجم محمود حميدة حضور حفل افتتاح الدورة 18 للمهرجان القومي للمسرح، بتقديمه لتكريم الفنان القدير محيي إسماعيل، وأكد حميدة أن المسرح شيء مهم للشعوب وبدون المسرح لا يوجد مجتمع.

ومن جانبه قال الفنان محيي إسماعيل عقب تكريمه: "نفسي الحب يزيد شوية، لأن قوة الحب أقوى من حب القوى ولما نتعب شوية اللي يقوينا هو".

وحرص عدد من الفنانين على حضور حفل افتتاح الدورة 18 من المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة النجم محمد رياض، والذي أقيم بالمسرح الكبير لدار الأوبرا المصرية، وظهر على السجادة الحمراء كل من وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، والكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، النجمة أنوشكا، والفنانة القديرة ميمي جمال، والفنان محسن محيي الدين، والفنان صبري فواز، والفنان حمزة العيلي، والفنان أحمد نبيل، والفنان هشام عطوة رئيس البيت الفني للمسرح، والمنتج هشام سليمان، والفنان محسن منصور، والمخرج القدير أحمد عبد الجليل، الفنان أحمد سلامة، والفنان سامي مغاوري.

جدير بالذكر أن أولى دورات المهرجان القومي للمسرح المصري كانت في عام 2006، ليصبح منذ ذلك الحين منصة سنوية للاحتفاء بالحركة المسرحية في مصر، ويهدف المهرجان إلى رصد وتوثيق أهم التجارب المسرحية، وتشجيع المبدعين في مجالات التأليف، والإخراج، والأداء، والتقنيات، كما يسعى إلى خلق حوار نقدي فعال حول قضايا المسرح المعاصر، ويُنظم المهرجان برعاية وزارة الثقافة المصرية، ويستقطب سنويًا أبرز الفرق المسرحية من مختلف المؤسسات: البيت الفني للمسرح، والهيئة العامة لقصور الثقافة، والمسرح الجامعي، والمستقل، والحر، وغيرها.