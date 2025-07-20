كيف علقت هبة عبدالغني على شائعة وفاتها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نشرت الفنانة هبة عبدالغني مقطع فيديو عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها "انستجرام"، ردت خلاله على شائعة وفاتها التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية.

وقالت هبة: "أنا حية أرزق، ومعرفش مين طلع الشائعة البايخة دي، اللي توفت والدتي من 13 يوم، ادعوا لها بالرحمة، أنا مش حمل شائعات زي دي، وشكرا للناس اللي بترد، والأعمار بيد الله".

كانت والدة الفنانة هبة عبدالغني رحلت عن عالمنا في 6 يوليو 2025، واستقبلت العزاء فيها بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

يذكر أن آخر مشاركات هبة عبدالغني الفنية كانت بمسلسل "المداح: أسطورة العهد" بطولة الفنان حمادة هلال وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.