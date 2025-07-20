الفنان سعود أبو سلطان يطرح أغنيته الجديدة بعنوان قليل الشوق

سعود أبو سلطان يطلق أغنية "قليل الشوق" باللهجة الخليجية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 20 يوليو 2025 05:53 مساءً - أطلق الفنانأغنية جديدة تحمل عنوان "قليل الشوق"وذلك عبر قناته الرسمية على الـ"يوتيوب "، وعلى كافة المتاجر الموسيقية، والإذاعات الخليجية والعربية.أغنية "قليل الشوق" تأتي باللهجة الخليجية، وتتميز الأغنية بطابعها الرومانسي المليء بالحب والمشاعر التي تعبر عن الألم والحنين، وجاءت من كلمات أحمد أشرف المطري، ألحان وتوزيع حاتم منصور، جيتارات جوزيف دمرجيان، مكس وماستر حسني أبو زهرة، وقام بأداء الكورال كورال الوطن.وجاء في مطلعها: ‬"قليل الشوق كثير البعد والإهمال.. مفرّح فيني العذال.. ولا في قلبه ذرة ذوق، قليل الشوق حبيبي القاسي بزيادة.. وصارت قسوته عادة.. مزاجي ومستحيل يروق، شوية حُب.. طلبت وحبتين إحساس.. شوي شعور يا ابن الناس.. وفرصة في سبيل القُرب".جدير بالذكر أن الفنان سعود أبو سلطان يمتلك أرشيفا ثريًا بالأغاني التي تعامل فيها مع مجموعة كبيرة من الملحنين والشعراء، ويتميز بدقة اختياراته ونوعيتها.يمكنك قراءة.. سعود أبوسلطان يواصل مفاجآته الغنائية لصيف 2024 بأغنية كركبنيلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا "إنستغرام الخليج 365".وللاطلاع على فيديو غراف المشاهير زوروا "تيك توك الخليج 365".ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر "تويتر" "الخليج 365 فن"