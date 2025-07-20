حفلات زفاف إبنيْ إيلي صعب.. ثلاثة فصول من قصص الخيال تعرفوا إلى تفاصيلها

الليلة الأولى: أجواء مميزة وأزياء تليق بالحفل بالتزامن بنفس الشهر

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الليلة الثانية : حفلات زفاف أسطورية وفساتين أعراس بتوقيع إيلي صعب

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الليلة الثالثة والأخيرة: الفصل الأخير من زفاف كقصص الأساطير

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كريستينا مراد والنجمات بإطلالات لامعة

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سيليو إيلي صعب وزين قطامي في سطور

يُذكر أن العريس سيليو صعب هو الابن الأوسط لمصمم الأزياء اللبناني الشهير بعد البكر إيلي صعب جونيور ، ويعمل في مجال تنظيم المناسبات، وهو أكبر من شقيقه مايكل الذي لا يزال طالبا على مقاعد الدراسة في إحدى الجامعات بالعاصمة اللبنانية بيروت.

هو الابن الأوسط لمصمم الأزياء اللبناني الشهير بعد البكر ، ويعمل في مجال تنظيم المناسبات، وهو أكبر من شقيقه مايكل الذي لا يزال طالبا على مقاعد الدراسة في إحدى الجامعات بالعاصمة اللبنانية بيروت. أما العروس زين قطامي فمتخصصة في تطوير استراتيجيات وسائل التواصل الاجتماعي، وتعمل في إدارة الحسابات وإنشاء المحتوى الإبداعي. نالت شهادة البكالوريوس في التسويق من الجامعة اللبنانية الأمريكية، وتعمل في شركات استشارات إعلامية.

فمتخصصة في تطوير استراتيجيات وسائل التواصل الاجتماعي، وتعمل في إدارة الحسابات وإنشاء المحتوى الإبداعي. نالت شهادة البكالوريوس في التسويق من الجامعة اللبنانية الأمريكية، وتعمل في شركات استشارات إعلامية. وتعرف بمهارتها وإبداعها بإنشاء المحتوى الإبداعي وإدارة حسابات أسماء شركات كبرى. وتقيم في الإمارات العربية المتحدة بين دبي وأبو ظبي. وتبلغ من العمر 28 عامًا وتصغر سيليو بعامين حيث يبلغ الثلاثين من عمره.

وكانت أعلنت كلودين صعب زوجة المصمم إيلي صعب في 30 يونيو العام الماضي خبر خطوبة ابنهما الأوسط سيليو صعب من الشابة الأردنية زين قطامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد قصة حب مميزة بدأت بينهما منذ عام 2021 حيث نشأ بينهما إعجاب متبادل من النظرة الأولى.

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 20 يوليو 2025 05:53 مساءً - مع الاحتفال بحفل زفافنجل مصمم الأزياء اللبناني العالمي، والذي بدأت مراسمه منذ يوم الخميس الموافق 17 يوليو واستمرت حتى مساء أمس السبت 19 يوليو، نستذكر معًا أجواء حفل زفافوالذي جرى على مدار ثلاثة أيام أيضًا.كما تستعرض معكم "الخليج 365" أوجه الشبه والاختلاف بين حفلات زفاف "سيليو وإيلي جونيور" إبنيْ إيلي صعب.بدأت الليلة الأولى لحفل زفاف "" وسط أجواء مبهجة، وقد جرت الاحتفالات يوم الخميس الذي وافق 17 يوليو الجاري، بحضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء.وقد تصدرت الفنانةالترند بعفويتها وحماسها برقص الدبكة مع كلودين زوجة المصمموالعروسين وأفراد أسرته. وكانت الفرحة تغمرها للصداقة التي تربطها بعائلة المصمم إيلي صعب.كان لافتاً للانتباه أن العروس ظهرت بإطلالة ذهبية تستوحي الأجواء الأسطورية الشرقية، من تصميم خاص لدار eliesaabworld.— مجلة الخليج 365 (@sayidatynet)وقد تشابه حفلا الزفاف في التوقيت والذي جاء بالمصادفة، حيث أُقيمت مراسمبدءًا من يوم الخميس الموافق 18 يوليو واستمرت حتى مساء السبت 20 يوليو عام 2019.وقد بدأت الليلة الأولى بإقامة حفل في فاريا تحت عنوان "ليلة شرقية"، بحضور العديد من الشخصيات الفنية والإجتماعية، وتميزت بطابعها الشرقي بدءًا من الديكور وصولًا إلى الموسيقى وملابس الضيوف.حيث بدأ حفل ما قبل الزفاف بوصول العروسين على إيقاع الطبلة والدبكة، وحضرت الزفة اللبنانية التقليدية التي زفت العروسين على أنغام أشهر الأغاني اللبنانية الفلكلورية. وأطلق على الزفاف عنوان "غروب شرقي أو Sunset Sharqi"، تميز بأجوائه الشرقية التي طغت على الحفل، بدءًا من الديكور المميز باللونين الذهبي والأسود، وانعكست هذه الأجواء على إطلالة العروسين، فارتدت العروس جمبسوت باللون البيج، وأضافت إليه كاب من الدانتيل المطرز باللون الذهبي، أما العريس فاختار العباءة السوداء التي تتماشى مع موضوع الليلة الشرقية. وقد تألقت والدة العريس بفستان باللون الأزرق الملكي مع كاب طويل مطرز.أطلعوا على كلودين صعب تجمع بين الرقي والبساطة في حفل زفاف نجلها سيليو صعبفي الليلة الثانية من حفل زفاف، والذي وصف بالأسطوري والذي أُقيم في بكركي لبنان، وسط مراسم دينية وحشود تجاوز عددهم 500 مدعو، وأطلت العروس مع والدها الذي سلمها إلى العريس سيليو صعب، في لحظة وُصفت بقمة الرومانسية.وتألقت العروس زين قطامي بفستاني زفاف، الأول جاء بقصة أميرية تتسم بأكتاف منسدلة مع أكمام ضيقة شفافة مطرزة باليد بحرفية عالية، سهر عليه فريق عمل خاص لدى المصمم لتطريز الفستان بأحجار وخرز باللونين الفضي والذهبي معاً، وتناثرت الحبيبات اللامعة على الزي بتصميم متقن، أشرف عليه المصمم بنفسه كما هي الحال مع زفاف ابنه البكر في الماضي.وقد تطلب الفستان أكثر من 400 ساعة من العمل اليدوي لدى مشغل المصمم بمشاركة 39 حرفياً ماهراً من دار إيلي صعب اختارهم المصمم بنفسه للاهتمام بتفاصيل الفستان ولا سيما الكورسيه والتطريز الذي استغرق أياماً من العمل اليدوي المتواصل.أما الفستان الثاني فجاء طويلاً ومنسدلاً بتصميم أنيق يلتف حول الجسد بانسيابية؛ ليُبرز أنوثتها برقي واضح. جاء الفستان بقَصّة ضيقة تُجاري منحنيات القوام بسلاسة، مع ياقة مفتوحة جذابة تسلّط الضوء على جمال الكتفين والعنق؛ لتُضفي على الإطلالة طابعاً راقياً ومفعماً بالجاذبية.تميّز التصميم بتطريزات مشعة وزخارف برّاقة تغطيه بالكامل؛ لتخلق تأثيراً بصرياً ساحراً تحت الأضواء، يعكس فخامة الحدث. أما الجانبان والخلف؛ فقد تزيّنا بخطوط هندسية ناعمة أُدرجت ببراعة في القماش؛ لتمنح التصميم لمسة عصرية متفردة، وتفاصيل تُكمل جمال الفستان بدقة لافتة.وقد أضفت الطرحة على الإطلالة بُعداً كلاسيكياً مترفاً؛ حيث انسدلت من الخلف بخفة، مصنوعة من نفس القماش المزخرف لتتماشى مع الفستان. الطرحة الطويلة، الشفافة والمطرّزة، رسمت هالة من الرقي حول العروس، وجعلت منها نجمة الأمسية بلا منازع، في حين حافظت زين على مكياج ناعم وتسريحة شعر بسيطة تُبرز جمال وجهها الطبيعي.وحمل حفل الزفاف بصمات الفخامة والرقي في كل تفاصيله، بدءاً من الأجواء المبهرة الخاصة بتصميم ديكور المكان، ذلك إلى جانب سيارة العروسين التي تم اختيارها على أحدث طراز، ووصولاً إلىذات التصميم الفريد، والتي تألفت من 8 طبقات أنيقة باللون الأبيض، تزينت بتفاصيل ناعمة من الكريمة والورود البيضاء، في مشهد يعكس أجواء البهجة والفخامة بكل دقة.وتواجد في الحفل عدد كبير النجوم ومشاهير المجتمع الذين تجمعهم علاقة صداقة قوية بإيلي صعب، وكان أبرزهم هاندا أرتشيل، إليسا، سيرين عبد النور، جيسيكا عازار، بلقيس،، سلمى أبو ضيف، والإعلامي الإماراتي أنس بوخش، عاصي الحلاني، وائل كفوري وآخرين.وقد تشابه الحفلان في المراسم أيضًا، حيث بدأ مراسم زواجعند الساعة السادسة في كنيسة بكركي، حيث تبادلا عهود الزواج الأبدية.وتألقت العروس كريستينا بفستاني زفاف أيضًا من توقيع والد زوجها المصمم العالمي، وجاء الأول مطرز ذي ياقة عالية، مع ذيل طويل أعطى فستانها الكثير من الفخامة عند دخولها يرافقها والدها. وأكملت العروس إطلالتها بطرحة طويلة وأكسسوار كبير غطى قسمًا من شعرها، واختارت تسريحة الشينيون ليوم زفافها. ونفذ مكياجها خبير التجميل بسام فتوح، والتسريحة لمصفف الشعر وسيم مرقص.واختار لها إيلي صعب فستانًا محتشمًا للكنيسة، أما بعد الزواج الرسمي فقد ارتدت العروسباللون الذهبي مكشوفًا عند الصدر، وبتنورة منفوشة، حيث بدت العروس كأميرة من قصص الخيال.وحضر حفل الزفاف عدد كبير من النجوم ومشاهير المجتمع الذين تجمعهم علاقة صداقة قوية بإيلي صعب، وكان أبرزهم إليسا، هيفاء وهبي،، عاصي الحلاني وآخرون.قد يعجبكم أجواء مبهرة وكعكة زفاف فريدة بحفل زفاف سيليو نجل إيلي صعب وزين قطاميفي الليلة الثالثة والأخيرة، أسدل الستار على احتفالنجل مصمم الأزياء اللبناني العالميبحفل زفافه على الأردنية زين قطامي، وذلك في حفل مبهر أُقيم مساء أمس السبت 19 يوليو، بفيلا إيلي صعب في "فقرا"، وقد سيطرت الأجواء المبهرة واللامعة على الحفل.حيث ظهرت العروس بإطلالة مضيئة ومتوهجة، حيث ارتدت فستانًا باللون الأزرق السماوي اللامع بدون أكمام، مع اعتمادها مكياجًا ناعمًا أظهر رقة وجمال ملامحها، وتسريحة الريترو المميزة، وظهر العريس سيليو بإطلالة كاجوال باللون الأسود، وسط أجواء مبهجة سيطرت عليها تأثيرات بصريّة قريبة من عالم الخيال العلمي والتكنولوجيا الحديثة.وتناسقًا مع أجواء الحفل ارتدتزوجةشقيق العريس بفستان باللون الوردي اللامع تميز بقصتة الأنثوية، وذات ياقة ملتفة حول رقبتها، مع تسريحة شعر ومكياج مميز، فيما تألقت النجمة التركيةبفستان ذهبي لامع أظهر جمال جسدها.كما ظهرت النجمةبفستان لامع باللون الذهبي أيضًا بصيحة الكتف الواحد، ذات فتحة أمامية كبيرة، فيما اعتمدت السيدة كلودين صعب والدة العريس؛ فستانًا باللون النيود مطرز بالكامل بفصوص ملونة، ومزود بأكمام أخذت شكل صيحة الكاب، كما ظهرت النجمةبفستان أسود قصير مزين بأهداب من عند الخصر.وبهذا الحفل يكون اختتمالاحتفالات بحفل زفاف نجله سيليو وزين قطامي، بعد ثلاث ليال سيطر عليها الأناقة وحملت كل منها توقيعًا مختلفًا من سحر التفاصيل.أما مراسم الليلة الثالثة والأخيرة من حفل زفاف، فأُقيمت في منزل المصمّمأيضًا بفقرا، تحت عنوان "From Sunset to Sunrise" وكانت أمسية ساحرة جمعت الأصدقاء والمقرّبين، وبعض النجمات العالميات أبرزهن ديتا فونديز، وكارولينا كوركوفا، وسارة سامبايو، وغيرهنّ.امتدت من لحظات غروب الشمس حتى ساعات الفجر الأولى، في أجواء مفعمة بالبهجة والفن الراقي.أطلت العروس في فستان سهرة أزرق مستوحى من الحضارة الرومانية، كشف عن منطقة البطن وتوسطه إكسسوار ضخم بين العنق والصدر، واعتمدت تسريحة الريترو مع مكياج ناعم أظهر رقة وجمال ملامحها.يمكنكم مشاهدة مكياج وتسريحات شعر النجمات في حفل زفاف زين قطامي وسيليو صعبلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».