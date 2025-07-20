شكرا لقرائتكم خبر عن بيلي إيليش تُلمح للجمهور عن عمل جديد مع المخرج جيمس كاميرون دون كشف تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت النجمة العالمية بيلي إيليش، عن تعاون جديد يجمعها بالمخرج الشهير جيمس كاميرون، ووصفت المشروع بأنه "شيء مميز جداً"، وذلك خلال حفلها في قاعة "Co-op Live"، بمدينة مانشستر البريطانية.

وقالت إيليش، أمام جمهورها: "من المؤكد أنكم لاحظتم وجود كاميرات أكثر من المعتاد، ولن أستطيع أن أقول أكثر من ذلك الوقت الحالي، لكني أستطيع أن أقول إنني أعمل علي أمر مميزة للغاية مع جيمس كاميرون"، وأضافت أن المشروع سيكون بتقنية 3D".

وأشارت إلى أن التصوير سيستمر خلال فترة إقامتها في مانشستر، قائلة: "أنا وأنتم جزء من المشروع الذي أحضر له، وللعلم في الأغلب ستشاهدونني بنفس هذه الملابس تحديدًا لمدة أربع أيام متتاليين"، وذلك وفقًا لما نشره موقع geo.tv.

تواصل بيلي إيليش، جولتها في مانشستر خلال أيام 20 و22 و23 يوليو الجاري، قبل أن تنتقل إلى دبلن لإحياء حفلين يومي 26 و27 من الشهر نفسه، ضمن جولتها العالمية لألبومها الثالث "Hit Me Hard and Soft".

في المقابل، يترقب عشاق السينما حول العالم، طرح فيلم جيمس كاميرون المرتقب "Avatar: Fire and Ash"، المقرر عرضه في دور السينما بتاريخ 19 ديسمبر.