شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام إبراهيم تقدم حفل افتتاح الدورة الـ18 من المهرجان القومي للمسرح المصري والان مع تفاصيل الخبر

في إطار الاستعدادات لانطلاق فعاليات الدورة الثامنة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، التي تُقام تحت رعاية وزارة الثقافة، وبرئاسة الفنان محمد رياض، تم الإعلان عن تقديم الإعلامية ريهام إبراهيم لحفل افتتاح هذه الدورة المرتقبة، والمقرر إقامته مساء الأحد 20 يوليو 2025 على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.





وتبدأ فعاليات الافتتاح مبكرًا بـ"الريد كاربت" الذي ينطلق في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، ويستعرض خلاله النجوم والمكرمون حضورهم أمام عدسات وسائل الإعلام وعدد من القنوات الفضائية، بينما ينطلق حفل الافتتاح الرسمي في تمام الساعة التاسعة مساءً داخل المسرح الكبير .

ريهام إبراهيم، التي اختيرت لتقديم الحفل هذا العام، تُعد واحدة من أبرز الوجوه الإعلامية على الشاشة المصرية، حيث تميزت بإطلالة مهنية راقية وحضور لافت في عدد من البرامج السياسية والثقافية والاجتماعية عبر شاشة التلفزيون المصري ، وعدد من الفضائيات الخاصة، كما قدمت من قبل العديد من المهرجانات الفنية والثقافية، وحصدت ثقة الجمهور لما تقدمه من معالجة موضوعية واحترافية للقضايا المطروحة، فضلاً عن مشاركتها في تقديم عدد من الفعاليات الثقافية والفنية الكبرى، مما يجعلها اختيارًا مناسبًا لمراسم الافتتاح الرسمية للمهرجان.

تستمر فعاليات المهرجان حتى 6 أغسطس المقبل، حيث يضم برنامجًا متنوعًا يشمل العروض المسرحية المشاركة بالمسابقة الرسمية، والبرنامج الموازي، بالإضافة إلى عدد من الندوات الفكرية والجلسات النقدية، وورش العمل، فضلًا عن برنامج تكريمي يحتفي برواد وعمالقة المسرح المصري، الذين أثروا الحركة المسرحية بإبداعاتهم.

ومن المنتظر أن يحضر حفل الافتتاح عدد كبير من نجوم المسرح والدراما، وصنّاع الفن، إلى جانب القيادات الثقافية والإعلامية، في احتفالية فنية تُجدد اللقاء بين الجمهور والمسرح المصري في واحدة من أبرز محطاته الرسمية السنوية.