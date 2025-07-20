لبنى ونس: "اعتزلت 15 سنة ورجعت للتمثيل كومبارس بـ400 جنيه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

حلّت الفنانة لبنى ونس ضيفة على برنامج "قعدة ستات" مع المذيعة مروة صبري، وتحدثت خلال اللقاء عن فترة ابتعادها عن التمثيل، وكواليس عودتها مرة أخرى.

وقالت لبنى: "اعتزلت التمثيل لمدة 15 سنة عشان أهتم بتربية أولادي، ولما قررت أرجع طلعت كومبارس، وأول حاجة عملتها كنت في مسلسل (إمبراطورية مين) مع هند صبري ومن إخراج مريم أبو عوف، وكنت كومبارس وواقفة مع المجاميع، بنصور في حوش مدرسة، وكنت بغير هدومي في نفس المكان، وماكنش عندي أوضة، وخدت 400 جنيه بس".

وتابعت: "ومكانش يهمني الفلوس ولا واخدة إيه، أنا كنت عايزة أرجع بمجهودي، محدش يقول أنا وقفت جمبها لأن مبحبش كده أبدًا، بمجهودي وشطارتي وموهبتي رجعت أمثل تاني".

يذكر أن الفنانة لبنى ونس شاركت في دراما رمضان 2025 بمسلسل "شباب امرأة" سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج أحمد حسن، بطولة غادة عبدالرزاق، يوسف عمر، داليا شوقي، محمود حافظ، عمرو وهبة، جوري بكر، رانيا منصور، طارق النهري، إلى جانب نخبة من الفنانين.

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