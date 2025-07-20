أبناء المشاهير يقتحمون عالم التمثيل.. أحدثهم حفيدة شريف منير

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 20 يوليو 2025 04:20 مساءً - شهد شهر يوليو الجاري دخول 3 من أبناء المشاهير، عالم التمثيل لأول مرة، الذين خطفوا أنظار الجمهور، رغم مساحة الظهور الصغيرة، حيث نالوا دعماً وتشجيعاً من قِبل المشاهدين، لاسيما وأنّ التجارب الأولى كانت من خلال مسلسلات مميزة، وحظيت بردود فعل واسعة طوال الأيام الماضية.

حفيدة شريف منير في "كتالوج"

البداية مع لارا السكري، ابنة أسما شريف، وحفيدة الفنان شريف منير، والتي لفتت الأنظار مع أولى تجاربها التمثيلية، من خلال مسلسل "كتالوج" بطولة الفنان محمد فراج، والذي جرى إطلاقه يوم الخميس الماضي، وذلك رغم ظهورها في مساحة صغيرة للغاية، حيث جسدت دور صديقة "كريمة" ابنة فراج وريهام عبد الغفور، التي تُساندها وتدعمها بعد رحيل والدتها، والتي جسدت دورها الفنانة ريهام عبد الغفور.

وحرصت أسما شريف، على دعم ابنتها "لارا" في أولى تجاربها الفنية، حيث حرصت على مشاركة آراء الجمهور عبر خاصية الـ"ستوري" على "إنستغرام".

ظهور لافت لابنة سلمى الصباحي مع محمد فراج

وفي المسلسل ذاته، ظهرت "حلم" ابنة المذيعة سلمى الصباحي، في أولى تجاربها التمثيلية أيضاً، حيث أشادت الأخيرة بتجربة ابنتها، قائلة عبر حسابها على "إنستغرام": "أنا مستنية المسلسل ده من رمضان قبل اللي فات، من ساعة ما خلصوا تصوير، لأن دي أول مرة (حلم) بنتي تقف قدام كاميرا، طبعاً هو دور صغير خالص بس حاجة كبيرة بالنسبة لها وأكيد بالنسبه لي... الحمد لله (حلم) كان حظها حلو أنها كانت في تصوير وسط ناس في منتهى الاحترام واللطف والشياكة والاحترافية، زي شركة ماجيك بينز".

وأضافت: "الممثلين كلهم جامدين مش هتكلم عن تمثيلهم، لكن فعلاً بحبهم كلهم على المستوى الإنساني... ريكو من أجمل القلوب ما شاء الله ربنا يزيدها... فراج أخويا الحبيب من أيام الجامعة ودايماً بفرح كل ما أشوفه بيعلى ويكبر وينجح... خالد كمال عشرة العمر واللي رشح (حلم) للمخرج أصلاً... أحمد عصام السيد أنا حبيته من أول ما شفته، قبوله جميل ويدخل القلب على طول ودمه خفيف بجد ما شاء الله... سماح أنور مفاجأة... أنا بموت فيها من صغري أصلاً... ريتال وعلي يجننوا ربنا يحميهم... ماكانليش حظ أشوف باقي الممثلين في التصوير لكني بحبهم تارا عماد ودنيا سامي وصدقي صخر... أمنية علي الستاسليست دي حبيبة قلبي وأختي الصغيرة... كاست الإخراج مفيش ألطف من كده وطبعاً المخرج وليد الحلفاوي مفيش خلاف عليه... بصراحه الجو كله كان مريح وطيب وكانت تجربة جميلة".

وتابعت: "أنا بقى كنت مستنية أتفرج عشان الكام لقطة اللي (حلم) بتظهر فيهم، لكن المسلسل خطفني ولقيتني بتفرج على الـ8 حلقات ورا بعض، وأنا مستمتعة ومتأثرة... ضحكت وبكيت... المسلسل طلع أجمل وأعمق مما كنت أتخيل، وفعلاً أنصحكم تتفرجوا عليه".

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ابنة كريم محمود عبد العزيز في "مملكة الحرير"

كما سجل مسلسل "مملكة الحرير" بطولة الفنان كريم محمود عبد العزيز، والذي عُرض مطلع شهر يوليو الجاري، الظهور الأول لابنته "كندة"، حيث شاركت كممثلة في الحلقة التاسعة، فيما لفتت الانتباه بمجرد ظهورها، لجمالها ومدى التشابه بينها وبين والدها.

وظهرت "كندة" ابنة كريم محمود عبد العزيز كضيفة شرف بشخصية "راضية" ابنة عائلة قُتل أفرادها، وطرحت على "شهاب الدين" سؤالاً: "إحنا رايحين فين أنا مليش مكان أكيد مش هتقتلني؟" ليخبرها أنه ليس له مكان قائلاً: "أنا كمان مليش مكان بس وجودك معايا هيبقى خطر عليكي"، ويكمل: "ده أرحم من إنك تُباعي كجارية"، لكنه يقرر في النهاية تركها، في لحظة صمت عميقة حركت مشاعر المشاهدين".

وقد لاقى المشهد تفاعلاً كبيراً من الجمهور وتمّ تداوله بكثرة وذلك نظراً لصدق مشاعر البنت ومدى الشبه الكبير الذي جمعها بوالدها وجدها الفنان الراحل محمود عبد العزيز.

وتدور أحداث مسلسل "مملكة الحرير" في إطار من الفانتازيا من تأليف وإخراج بيتر ميمي بعدما قدم تلك التجربة من قبل مع الفنان كريم محمود عبد العزيز في السينما، ويُشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين ومن أبرزهم أسماء أبو اليزيد، أحمد غزي، عمرو عبد الجليل، سارة التونسي، وليد فواز ومحمود البزاوي وآخرون.

تدور القصة حول ثلاثة أشقاء تفرقهم الأقدار وتعيد جمعهم معركة شرسة على العرش الملكي، وتتغير مجريات الأحداث في يوم ميلاد الابن الثاني للملك نور الدين، حين يُقدِم العم الذهبي على قتل الملك ويسعى للقضاء على ورثته، وينجح الخادم الوفي رضوان في الهروب بالأميرين شمس الدين وجلال الدين، إلا أن رحلة الهروب تفضي إلى افتراقهما؛ إذ ينشأ شمس الدين عبداً في كتيبة حربية للعبيد، بينما يكبر جلال الدين بين اللصوص، وعندما يجتمعان مجدداً بعد سنوات، تنفجر الصراعات بين الولاء والخيانة، وتبدأ معركة لا ترحم من أجل استعادة العرش أو السيطرة عليه.

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