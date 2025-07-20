جمعية السينما توثق زيارة سمير الناصر بالفيديو والصور لـ أستديو صناع الأفلام وهكذا تعلق

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 20 يوليو 2025 04:20 مساءً - وثقت جمعية السينما زيارة الفنان سمير الناصر لـ أستديو صناع الأفلام ونشرت عدداً من الصور له وعلَّقت: "زيارة الفنان سمير الناصر لـ أستوديو صناع الأفلام، لقطات توثق لحظة التقاء الخبرة والحماسة، حيث تبادل المشاركون مع ضيفهم الحوار والأسئلة والانطباعات"، وتابعت: "صور تلتقط جانباً من العلاقة التي تصنعها السينما، حين تتحول المعرفة إلى فعلٍ مشترك".

كما نشر حساب جمعية السينما فيديو للفنان سمير الناصر وأعضاء الجمعية في أثناء جولة لهم في أستديو صناع الأفلام وعلق الحساب: "زيارة الفنان سمير الناصر لـ أستوديو صناع الأفلام، في زيارةٍ حملت تقديراً وتشجيعاً للمواهب الناشئة، التقى الفنان سمير الناصر المشاركين في البرنامج، مشيداً بحماسهم، ويؤكد أن النص الجيد هو الشرارة الأولى لأي عمل بصري؛ فهو ما يُلهم الفريق ويوجه الصورة".

ضيوف جمعية السينما

استضافت قبل أيامأيضاً الفنان سعيد قريش، وكتبت حينها وعلقت على زيارته: "الفنان سعيد قريش حضور يُلهم المشهد"، وتابعت: "لقطات من زيارة الفنان سعيد قريش لـ أستوديو صناع الأفلام في، حيث التقى المشاركين واطَّلع على سير البرنامج التدريبي، واختتمت: "زيارة تُجسد روح الدعم الفني، وتعزز العلاقة بين التجربة والخبرة، في بيئة تُصاغ فيها البدايات السينمائية الأولى لجيلٍ جديد".

كما نشرت عدداً من الصور للفنان سعيد قريش في أثناء زيارته وكتبت: "حضورٌ يعزز المعنى، زيارة الفنان سعيد قريش لـ أستوديو صناع الأفلام لفتة تحمل روح الدعم والإلهام لجيلٍ يشقُّ طريقه نحو السينما".

View this post on Instagram A post shared by جمعية السينما (@cinemaassoc_ksa)

جمعية السينما

وكانتلها دور فعَّال في مهرجان الأفلام السعودية ، حيث شاركت مع إثراء وبدعم من هيئة الأفلام، ونظمت المهرجان بدورته الـ11 التي كانت تحت شعار "قصص تُرى وتُروى". شهد المهرجان عدداً من الفعاليات كان منها 131 برنامجاً وفعالية و7 أيام سينمائية، و68 فيلماً سعودياً وخليجياً وعربياً ومن مختلف أنحاء العالم بالإضافة إلى 12 فيلماً عرض أول، و36 عرضاً سعودياً و12 عرضاً خليجياً، أما الشخصية المكرمة فكانت من نصيب الفنان إبراهيم الحساوي حيث كُرم وتم الاحتفاء به، بالإضافة إلى أن المهرجان شهد أيضاً 4 ندوات ثقافية ومعرفية، و4 دروس متقدمة من خبراء محليين وعالميين، و3 جلسات توقيع كتب الموسوعة السعودية للسينما، و15 عضو لجنة التحكيم، وأيضاً 22 مشروعاً في سوق الإنتاج، و2 معمل تطوير السيناريو، و5 مسابقات.

كما تم التعاون في المهرجان مع الياباني العالمي لعرض أفلام يابانية قصيرة ومع الفرنسي العالمي لعرض أفلام قصيرة عالمية.

View this post on Instagram A post shared by جمعية السينما (@cinemaassoc_ksa)

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»