عبد المجيد عبدالله يستعد لحفل في الكويت بهذا الموعد

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 20 يوليو 2025 04:20 مساءً - يستعد الفنان عبد المجيد عبدالله لإحياء حفل في دولة الكويت وذلك في 25 سبتمبر 2025، بقيادة الفرقة الموسيقية والمايسترو وليد فايد من تنظيم إيفنتكوم، وهي شركة متخصصة بإنتاج وتنفيذ البرامج الفنية وإدارة الحفلات والمهرجانات، أما الإشراف الفني فسيكون لروتانا.

وشارك حساب روتانا لايف بوستر حفل الفنان، وكتب: "هلا بش، الفنان الكبير عبدالمجيد عبدالله، يحضر بين أهله ومحبيه في الكويت، 25سبتمبر، أرينا الكويت، خلوكم جاهزين تنظيم إيفنتكوم، الإشراف الفني روتانا".

آخر نشاطات الفنان عبد المجيد عبدالله

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وكان الفنان عبد المجيد عبدالله قد تعرض لوعكة صحية مفاجئة، في فبراير 2025، وتم إلغاء جميع التزاماته الفنية، وأعلنت حينها روتانا عن ذلك وكتبت: "تنويه نظراً لتعرض الفنانلظرف صحي طارئ، فقد تقرر إلغاء جميع التزامات الفنان الفنية، مع تمنياتنا له بالشفاء العاجل".وكان من المقرر وقتها إحياؤه لحفل "ليلة الأسفار" بمناسبة يوم التأسيس للمملكة العربية السعودية في الرياض، ولكن تم إلغاء الحفل بسبب ظروفه الصحية.أما آخر الحفلات التي أقامها الفنان فكانت بموسم الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه وإشراف وتنظيم مجموعة روتانا للموسيقى، وكان حفلاً كبيراً يفوق الخيال على مسرح محمد عبده أرينا في بوليفارد الرياض في ليلة تصدرت الترند بحفل Sold out، تم نقله على الهواء مباشرة وقتها، كما قدّملأول مرة على المسرح في حفل له، عدداً من أغاني أحدث ألبوماته "حكى واجد" من إنتاج روتانا.كما أحياأيضاً حفلاً بالعاصمة الرياض في كافد وحفلاً آخر بمملكة البحرين.

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