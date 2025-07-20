بروكلين بيكهام ونيكولا بيلتز: حبّ في نيس… وقطيعة في لندن

ابتعد الزوجان عن صخب الحياة لقضاء عطلة في الريفييرا الفرنسية. ولكن هل هي مجرد سياحة أم خطوة استراتيجية للنأي بأنفسهما عن التوتّرات المتزايدة مع عائلة بيكهام؟

اشاعة العلاقة المتوتّرة بين فيكتوريا بيكهام ونيكولا بيلتز ليست بجديدة، لكنها تكتسب زخمًا متزايدًا. ومما زاد الطين بلة، أن روميو وكروز بيكهام ألغيا مؤخّرًا متابعة الزوجَين على مواقع التواصل الاجتماعي. وسط كل هذه الدراما، شوهد بروكلين بيكهام ونيكولا في نيس، وهما يبدوان هادئَين، مغرمَين، ويرتديان ملابس متناسقة.

أبدعت نيكولا في طلة الموسم: حقيبة من الرافيا المنسوجة، وحذاء بكعب عالٍ عصري، وإطلالة بيج أنيقة وبسيطة. أما بروكلين، فقد حافظ على طابعه الكلاسيكي والعصري بشورت من الكتان وقميص أبيض ناصع. ابتسما معًا وتجوّلا متشابكَي الأيدي في شوارع نيس.

وفقًا لمصادر نقلتها مجلة People، ربما بدأت الأزمة أثناء التخطيط لحفل الزفاف. عرضت فيكتوريا في البداية تصميم فستان زفاف نيكولا، لكنها تراجعت لاحقًا. أثار هذا اشاعات حول غرور نيكولا، مع أنها أوضحت حينها أنه لا يوجد أي خلاف بينها وبين فيكتوريا، فلم تعد قادرة على تحمل التصميم، فاختارت مصممة أخرى.

على الرغم من أن نيكولا ارتدت تصاميم فيكتوريا بيكهام منذ ذلك الحين، إلا أن المعجبين ووسائل الإعلام لم يتغاضوا عن تفاصيل فستان الزفاف هذه، معتبرين إياها ازدراءً لها.

لحظة أخرى زادت الطين بلة: خلال حفل الزفاف، ألقى مارك أنتوني، الصديق المقرب لعائلة بيكهام، نخبًا أشاد فيه بفيكتوريا ووصفها بأنها “أجمل امرأة في الغرفة”، مما ترك نيكولا تبكي، وشعرت أنها طغت عليها أجواء يوم زفافها.

كما تردّدت اشاعات عن تجنّب بروكلين تهنئة والدَيه علنًا على وسائل التواصل الاجتماعي، بينما أبدى تعاطفه علنًا مع والد زوجته، وهو أمر لم يرق لإخوته.

هل تلوح المصالحة في الأفق؟

رغم محاولات فيكتوريا لإصلاح الأمور، تبدو العلاقة متوتّرة. اختار بروكلين البقاء على مقربة من عائلة بيلتز، والتأكيد دون تردد على أن نيكولا هي أولويته الأولى.

قد لا نعرف بالضبط ما يجري خلف الكواليس، لكن المؤكّد هو أن الابن الأكبر لبيكهام اختار الوقوف إلى جانب زوجته، حتى لو كلّفه ذلك الابتعاد عن عائلته.