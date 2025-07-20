شكرا لقرائتكم خبر عن تحت رعاية وزير الثقافة.. مهرجان "صيف الأوبرا 2025" يُحيي تراث الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، تابع الدكتور علاء عبد السلام، رئيس دار الأوبرا المصرية، الاستعدادات النهائية لإطلاق فعاليات مهرجان "صيف الأوبرا 2025"، الذي يُقام لأول مرة في استاد الإسكندرية التاريخي، بالتعاون مع محافظة الإسكندرية، خلال الفترة من 27 إلى 31 يوليو الجاري.

أوبرا تحت القباب التاريخية

أكد عبد السلام أن اختيار استاد الإسكندرية، الأقدم في مصر وإفريقيا، لاحتضان المهرجان يُعد خطوة استراتيجية تعكس رؤية وزارة الثقافة لتوظيف الفضاءات غير التقليدية في نشر الفنون، قائلاً: "هذا الحدث يجسد توجهنا نحو إحياء الأماكن العريقة وتحويلها إلى منصات إبداعية تلتقي فيها الأجيال، في مزيج بين الأصالة والمعاصرة."

موسيقى وتراث وجمال ساحلي

يقدم المهرجان باقة متنوعة من العروض الغنائية والموسيقية، تتناسب مع الأجواء الصيفية لمدينة الثغر، بمشاركة نجوم الكبار والمواهب الشابة، حيث يفتتح المهرجان النجم إيهاب توفيق مساء الأحد 27 يوليو، تسبقه أمسية "شباب في شباب" بقيادة المايسترو محمد الموجي.

برنامج حافل بالفنون

الإثنين 28 يوليو: عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، يليها حفل أحمد جمال.

الثلاثاء 29 يوليو: أميرة الطرب ريهام عبد الحكيم، مع فقرة "شباب في شباب 2" بقيادة المايسترو أحمد عامر.

الأربعاء 30 يوليو: لقاء خاص مع فرقة وسط البلد، يليه حفل هشام عباس.

الخميس 31 يوليو: ختام ناري مع خالد سليم، بعد أمسية موسيقية للموسيقار هشام خرما.

تعاون مثمر مع محافظة الإسكندرية

أشاد رئيس الأوبرا بالجهود الكبيرة التي تبذلها المحافظة، برئاسة الفريق أحمد خالد حسن، لتوفير كل سبل الدعم لضمان نجاح المهرجان، مؤكدًا أن هذا التعاون يُكرس مكانة الإسكندرية كعاصمة ثقافية وسياحية تليق بإرثها العريق.

يُعد المهرجان خطوة جديدة في مسيرة الأوبرا لتعزيز التواصل مع الجماهير في مختلف المحافظات، وجذب عشاق الفنون الجادة إلى عروض استثنائية في واحدة من أبرز التحف المعمارية في مصر.