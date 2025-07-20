شكرا لقرائتكم خبر عن عودة السحر.. نيكول كيدمان وساندرا بولوك تجتمعان من جديد فى Practical Magic 2 والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت النجمتان نيكول كيدمان وساندرا بولوك عن عودتهما رسميًا لتجسيد شخصيتى الشقيقتين "أوينز" فى الجزء الثانى من الفيلم الشهير Practical Magic، وذلك بعد مرور أكثر من 25 عامًا على صدور الجزء الأول فى عام 1998، نشرت كيدمان فيديو مؤثرًا عبر حسابها على إنستجرام، يُظهر كواليس أول يوم تصوير، وعلّقت قائلة: "الساحرات عدن.. أول يوم تصوير لشقيقتَى أوينز.. PracticalMagic"، وأضافت بولوك ممازحة: "يبدو أن أمامنا الكثير من العمل"



نيكول كيدمان وساندرا بولو

وتعود كيدمان وبولوك لتأدية دورى "جيليان" و"سالي" أوينز، وهما شقيقتان وُلدتا فى عائلة ساحرات تعانى من لعنة تؤدى إلى موت أى رجل تقع إحداهن فى حبه.. هذا الجزء من إخراج سوزان بير، التى سبق أن تعاونت مع بولوك فى Bird Box ومع كيدمان فى The Perfect Couple، وأكدت كيدمان أن التعاون بين الثلاثى هو بمثابة "مثلث مثالى".

ينضم إلى الجزء الجديد عدد من النجوم الجدد مثل جوى كينج، لى بيس، مايسى ويليامز، سولى ماكليود وكسولو ماريدوينيا، بينما تعود ديان ويست وستوكارد تشانينج لأداء دورى العمّتين، لكن اللافت غياب إيفان رايتشل وود التى أدّت دور ابنة ساندرا بولوك فى الجزء الأول، وصرّحت عبر إنستجرام:"عرضت أن أشارك حتى لو بمشهد واحد، لكنهم أخبرونى أنه سيتم إعادة اختيار الممثلة.. أشعر بالأسف للجمهور، لم يكن قرارى".

السيناريو من كتابة أكيفا جولدمان وجورجيا بريتشيت، ويشارك فى الإنتاج كل من كيدمان وبولوك، إلى جانب دينيس دى نوفى التى شاركت فى إنتاج الجزء الأول.

من المقرر أن يُعرض Practical Magic 2 فى صالات السينما بتاريخ 18 سبتمبر 2026، وسط ترقّب كبير من عشاق الفيلم الأصلى.