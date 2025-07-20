شكرا لقرائتكم خبر عن غيرة جورج كلوني من براد بيت ونجوم هوليوود تشعل التوتر بين الأصدقاء القدامى والان مع تفاصيل الخبر

كشفت تقارير إعلامية، عن أن النجم الأمريكي جورج كلوني، بدأ يشعر بالغيرة وعدم الأمان تجاه عدد من نجوم هوليوود البارزين مثل توم كروز، وبرادلي كوبر، وتشانينج تاتوم، وذلك بسبب ما وصفته المصادر بـ"تدهور" علاقته مع صديقه القديم براد بيت.

وربطت المصادر هذه الغيرة بكون براد بيت بات يفضل قضاء الوقت مع نجوم آخرين، بعيداً عن كلوني، رغم صداقتهما التي تعود إلى تسعينيات القرن الماضي، وظهورهما المشترك في أفلام مثل Wolfs.

ورغم نفي ممثلي "بيت" وجود خلاف بينهما، وتأكيدهم أنه كان مشغولاً بتصوير عمل فني خارج البلاد، فإن غيابه عن العرض المسرحي الأول لـ"كلوني" في برودواي هذا العام، أثار علامات استفهام عديدة، وأشعل التكهنات حول وجود فتور في العلاقة.

ووفقاً لما ذكره موقع RadarOnline، فإن جورج كلوني يشعر بالحزن الشديد من موقف براد بيت، وقال مصدر مقرب: "جورج يشعر أن "بيت" كان يجب أن يحاول الحضور، خصوصاً أن جورج لم يتأخر يوماً عن دعمه".

وأضاف المصدر أن "بيت" أصبح مؤخراً يقضي وقت فراغه مع نجوم مثل برادلي كوبر وتوم كروز، ويهتم ببناء علاقات جديدة، مما ترك "كلوني" يشعر بالتجاهل، وأردف: "الكثيرون يلاحظون تغير سلوك براد وتفضيله التواجد مع أسماء جديدة في هوليوود، وهو أمر بالتأكيد يؤلم جورج".