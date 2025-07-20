شكرا لقرائتكم خبر عن كتاب سيرة ذاتية.. جوينيث بالترو انتقدت براد بيت بعد زواجه من جينيفر أنيستون والان مع تفاصيل الخبر

كشفت تقارير جديدة، عن أن النجمة الأمريكية جوينيث بالترو، شعرت بالحزن بعد زواج حبيبها السابق براد بيت من الممثلة جينيفر أنيستون، ووصفت ذوقه في النساء بأنه "سيئ للغاية".

بحسب ما ورد في كتاب سيرة ذاتية جديد للممثلة الحائزة على الأوسكار، من تأليف إيمي أوديل، فإن بالترو، 52 عاماً، عبّرت عن استيائها أمام أصدقائها، قائلة إن "بيت، 61 عاماً، يمتلك ذوقاً فظيعاً في اختيار النساء"، مشيرة إلى زواجه من جينيفر أنيستون.

وكانت علاقة جوينيث بالترو وبراد بيت، بدأت بعد مشاركتهما في فيلم Se7en عام 1994، حيث تطورت سريعاً ليعلنا خطبتهما في 1996، قبل أن ينفصلا في 1997، ورغم عدم تعليقها بشكل علني على زواجه من أنيستون، إلا أنها - بحسب الكتاب - قالت ذات مرة لأحد أصدقائها: "إنه أغبى من كيس تراب"، مؤكدة أنها كانت ترى نفسها أذكى وأكثر ثقافة منه.

وأوضحت الكاتبة الفرق بين النجمين، مشيرة إلى أن "بيت" نشأ في بيئة محافظة ودينية في ولاية ميزوري، بينما تربت "بالترو" في أجواء نخبوية بنيويورك، مما جعلها تشعر بتفوقها عليه من حيث التعليم والخلفية الثقافية.



براد بيت وجينيفر أنيستون وجوينيث بالترو

يُذكر أن براد بيت ارتبط بجنيفر أنيستون في عام 1999، وتزوجا في العام 2000، لكن زواجهما انتهى في 2005 بعد ارتباطه بـ أنجلينا جولي، خلال تصوير فيلم Mr. and Mrs. Smith.

وكان قد كشفت الكاتبة إيمي أوديل في كتابها الجديد "Gwyneth: The Biography"عن تفاصيل صادمة حول سبب انفصال النجمة جوينيث بالترو عن الممثل بن أفليك، بعد علاقة استمرت ثلاث سنوات من عام 1997 حتى 1999.

ووفقًا لما ورد في مقتطف من الكتاب نشرته مجلة People، فإن الخيانة قد تكون السبب الرئيسي وراء نهاية علاقتهما، حيث كتبت المؤلفة: "الكيمياء الجسدية بينهما لم تستطع التغلب على ميوله التدميرية الذاتية، والتي ربما شملت الخيانة"، وأضافت أن جوينيث صرحت بعد الانفصال: "أنا أحب الرجال، رغم أنهم كاذبون وخونة".

كما أوضحت الكاتبة أن أفليك كان يعاني من إدمان الكحول والقمار في تلك الفترة، وكان محيط جوينيث يشكك في صدق مشاعره تجاهها، مشيرة إلى أنه كان أحيانًا يفضل لعب ألعاب الفيديو مع أصدقائه بدلاً من قضاء الوقت معها، والجدير بالذكر أن العلاقة بين جوينيث وبن كانت متقطعة وانتهت بشكل نهائي في عام 1999.