شكرا لقرائتكم خبر عن خالد دياب يعلن انتهاء تصوير فيلم "برشامة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المخرج خالد دياب، انتهاء تصوير فيلم برشامة، بطولة هشام ماجد، ريهام عبد الغفور، باسم سمرة، طه دسوقى، ومصطفى غريب، حاتم صلاح وأحمد عصام السيد وعدد من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف أحمد الزغبي وشيرين دياب، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدى حول ظاهرة الغش في المدارس.

ونشر المخرج خالد دياب، صورة لأبطال العمل عبر صفحته الرسمية بموقع فيس بوك، وكتب "فركش فيلم برشامة".



فركش فيلم برشامة

المخرج خالد دياب

وعلى جانب آخر، سبق وأعرب المخرج خالد دياب عن سعادته بردود الفعل التي تلقاها على مسلسله أشغال شقة جدا، الذي عرض ضمن سباق دراما رمضان 2025، مشيرا إلى أنه يهدي هذا النجاح إلى أسرة العمل وعائلته.

مسلسل أشغال شاقة

وكتب خالد دياب عبر حسابه على "فيسبوك": "الحمد لله علي نجاح أشغال شقة جدا وأحب أهدي هذا النجاح لكل أسرة العمل اللي ليهم بوست خاص وأحب أهدي النجاح لعيلتي وأولهم والدي ووالدتي ربنا يديهم الصحة".

وأضاف: "وأختي المؤلفة الخطيرة شيرين دياب صاحبة فكرة العمل من الأساس واللي كتابتها الذكية جدا وأفكارها الحلوة جدا في كل حلقة هم العمود اللي اتشال عليه".

وتابع: "أحب أشكر زوجتي علي وقوفها جنبي طول رحلة كتابة العمل وإخراجه وتشجيعي لإخراج افضل ما عندي، وأحب اشكر أخويا محمد صاحب الفضل في دخولي المجال الفني واللي اتعلمت منه كتير، لك كل الشكر ".