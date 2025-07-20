شكرا لقرائتكم خبر عن رزان مغربي في أول تصريح بعد الإصابة: "قدر الله وما شاء فعل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت الفنانة رزان مغربى، لحادث مؤلم بعد إصابتها خلال تقديم حفل لها في أحد الفنادق، حيث أصيبت بجروح نتيجة سقوط جزء من سقف القاعة.

رزان مغربي : "في طريق التعافي"

وتحدثت الفنانة رزان مغربي لـ"الخليج 365" في أول تصريح لها عن حالتها الصحية، مؤكدةً أنها "في طريق التعافي"، رغم الصعوبات التي تواجهها.

وأضافت الفنانة رزان مغربى فى تصريحاتها :"دماغي مفتوحة وكلامي صعب.. لكني سعيدة بالدعم"، وتابعت :"قدر الله وما شاء فعل.. الحمد لله أنا بأتعافى، وإن شاء الله حكون أحسن. لكني تعبانة أوي، ودماغي مفتوحة، وكلامي صعب، وحركتي كمان."

وأضافت الفنانة رزان مغربى، التي لاقت تعاطفًا كبيرًا من جمهورها بعد الحادث: "بشكر كل جمهوري وأصدقائي وكل اللي حاول يطمئن عليَّ. الحب اللي حاطينه فيَّ خلا الأزمة أهون."

حادثة رزان مغربي

أثارت إصابة رزان مغربي، قلق محبيها، الذين توافدوا على صفحاتها على السوشيال ميديا لإبداء الدعم وتمنياتهم لها بالشفاء العاجل.

مشوار رزان مغربي

يُذكر أن رزان مغربى، التي بدأت مشوارها الفني في المسرح والتلفزيون، اكتسبت شعبية كبيرة في السنوات الأخيرة، خاصةً بعد مشاركتها في أعمال درامية ناجحة، مما يجعل تعافيها واستعادتها لعافيتها أمرًا ينتظره الجمهور بفارغ الصبر.