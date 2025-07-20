شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عبد الله يكتب: "الذوق العالي" باكورة منير وتامر وتواصل الأجيال بتوقيع رحيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع إطلاق ديو "الذوق العالي" الذي جمع بين عملاق الأغنية العربية الكينج محمد منير ونجم الجيل تامر حسني، تعود الأغنية العربية إلى مسارها الصحيح بعد سنوات من الضجيج الذي سيطر على الساحة الفنية عبر ما يسمى بـ"المهرجانات" التي غلبت عليها الإيقاعات الصاخبة والكلمات الركيكة.

رحيم.. الحنّاء الذي لم يشهد نجاح تحفته الأخيرة

الأكثر إيلاماً في هذه التحفة الفنية أنها جاءت بتوقيع الموسيقار الراحل محمد رحيم، الذي لم يمهله القدر أن يفرح بنجاح الديو، أو أن يعيش نشوة إنجازه مع فريق العمل. فبعد سنوات من العطاء، رحل رحيم تاركاً آخر ألحانه المبهجة شاهدة على موهبته الفذة فى جمع جيلين فنيين تحت مظلة أغنية واحدة.

تواصل الأجيال.. وناقصه الحفل الأسطوري

جمع الديو بين عميد الغناء العربي محمد منير ونجم الجيل الحالي تامر حسني في لوحة فنية نادرة، لكن هذه اللوحة تبقى ناقصة دون حفل ضخم يليق باسمي النجمين، حيث يجب على شركة روتانا المنتجة أن تخطو خطوة إضافية بتجميع جمهور النجمين في حفل أسطوري واحد، تماماً كما نجحت في جمعهما في الأستوديو.

كلمات مبهجة وإيقاع ذهبي

كلمات الديو جاءت من صانع البهجة الحقيقي في الأغنية العربية خلال السنوات الأخيرة تامر حسين بينما حمل التوزيع الموسيقى بصمة "اليد الذهبية" لأحمد طارق يحيى الذي عُرف بأن كل ما يبصم عليه يتحول إلى نجاح مدوٍّ ويحتل صدارة الترندات.

نداء أخير للصناع

ختاماً، أتمنى على صناع الأغنية العربية تبني فكرة إقامة حفل ضخم يجمع النجمين أمام جمهورهما، ليكتمل المشهد الفني الراقي، ولتكون رسالة واضحة بأن الذوق العالي ما زال موجوداً، وقادراً على منافسة كل ما هو رديء وصاخب في الساحة الفنية الحالية.

فهل نرى هذا الحلم يتحقق قريباً؟.. الجمهور في انتظار الإجابة!.