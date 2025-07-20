شكرا لقرائتكم خبر عن حسين حجاج يهاجم سوزي الأردنية بعد ظهورها برفقة هنا الزاهد.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد الفنان حسين حجاج، ظهور فتاة التيك توك سوزي الأردنية، برفقة الفنانة هنا الزاهد، حيث نشر الصورة عبر حسابه الشخصى بموقع فيس بوك، ليوجه رسالة انتقاد لاذعة قال فيها: "ضيعنا عمرنا ف التعليم وشغل ب3000 جنيه ولو زاد يبقي 3500 وفي الأخر التشجيع والدعم للفشلة وناس تافهة تشجعهم !".

وأضاف حسين حجاج في البوست قائلاً: "واحدة شتمت أبوها علي اللايڤ وبسبب قلة ادبها بقت مشهورة وناجحة كمان !!أنا مش ضدها، أنا ضد المجتمع اللي بيشجع علي التفاهة دي من الأخر بيقولك أمشي غلط تنجح يلا محدش عارف أخرتها ايه".

وسبق وطمأن الفنان حسين أبو حجاج جمهوره على صحته بعد أخبار تداولت على إحدى الصفحات المجهولة أنه يعانى من وعكة صحية وخضوعه لجلسات كيماوى، وقال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الحمد لله صحتى زى الفل وأمارس حياتى بشكل طبيعى، ولا أعانى من مرض السرطان".

وأضاف أنه سوف يقاضى الصفحة المجهولة التي أعلنت عن إصابته بالسرطان وخضوعه إلى جلسات كيماوى.

وكانت صفحة على فيس بوك نشرت "بوست" مزيف منسوب إلى الخليج 365، يزعم استغاثة الفنان حسين أبو حجاج، لمروره بظروف مرضية سيئة، وهو ما نفاه الفنان.

وكانت آخر أعمال الفنان حسين أبو حجاج مسلسل الكبير أوى 8 بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين أبو حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.