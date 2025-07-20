شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل دعم من النجوم لـ رزان مغربي بعد تعرضها لحادث سقوط المسرح على رأسها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت الفنانة رزان مغربي، رسائل دعم مختلفة من متابعيها وجمهورها واصدقائها من الوسط الفني، بعد تداول صوراً خلال الساعات الأخيرة لتعرضها لحادث سقوط سقف الفندق على رأسها، فيما نشرت رازن صورة من المستشفى بعد تعافيها وطمأنت جمهورها.

وكان في مقدمة النجوم الذين حرصوا على تقديم الدعم والاطمئنان على الفنانة رزان مغربي، هي النجمة دنيا سمير غانم التي كتبت في التعليقات "ألف سلامة عليكي"، بينما كتبت فاتن موسي، "سلامة قلبك رزان"، وحرصت الفنانة ايتن عامر على توجيه رسالة للاطمئنان عليها في التعليقات وكتبت: "حمدلله على سلامتك حبيبتي"، بينما كتبت حلا شيحة: "حمدلله على سلامتك واهم حاجة تكوني بخير ونطمن عليكي حبيبتي".

وحرصت الفنانة صبا مبارك على كتابة تعليق كالأتي : "الف سلامة"، وحرصت ريم البارودي على كتابة تعليق قائلة: "حمدلله على سلامتك يا حبيبتي سلامة قلبك"، بينما حرصت الإعلامية دعاء فاروق على كتابة تعليق كالآتي: "ألف سلامة يا رزان قدر الله وماشاء فعل".

وتصدرت الفنانة رزان مغربى التريند بعد إصابتها خلال تقديم حفل لها فى أحد الفنادق، وأصيبت بجروح نتيجة سقوط جزء من سقف القاعة، ونقلت إلى أحد المستشفيات لتلقى الإسعافات اللازمة، حيث خضعت لعدة إجراءات طبية.

وشاركت مؤخرا رزان مغربى كضيف شرف خلال أحداث فيلم ولاد رزق – القاضية، وأعربت لـ"الخليج 365" عن سعادتها بالظهور في فيلم ولاد رزق – القاضية حتى ولو كان كضيفة شرف موضحة أن وجودها في العمل لا يقاس بالكم وعدد المشاهد لأن الأهم بالنسبة لها أن تكون متواجد في فيلم من هذه النوعية وبهذه الضخامة الإنتاجية فهو أكبر أفلام هذا العام من كافة النواحي.

وأشارت رزان مغربي إلى أن ظهورها في الفيلم أضاف لها على المستوى الفنى، خاصة بالعمل مع فريق عمل قمة في الاحتراف سواء إخراج أو تصوير أو كتابة أو إنتاج، لافتة إلى أن "ولاد رزق – القاضية" كان فرصة لها للتعاون مع المخرج طارق العريان لأنه آمن بها واستطاع إخراج الطاقة منها خلال الشخصية التي تقدمها.