تركي آل الشيخ يروج لـ القيد.. فيلم سعودي يدور في قلب الصحراء

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 20 يوليو 2025 01:23 مساءً - شارك المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، متابعيه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" الإعلان الترويجي الأول للفيلم السعودي الجديد "القيد"، الذي تنتجه استوديوهات "تلفاز 11"، ويُعد أحد أبرز مشاريع الاستثمار السينمائي ضمن صندوق. "Big Time" المدعوم من الهيئة.

رحلة انتقام

الإعلان الاول لفيلم القيد احد استثماراتنا في صندوق big time وبرعاية الهيئه العامة للترفية

قريبا في السينما 🇸🇦 pic.twitter.com/FhUOHKtWD1 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) July 19, 2025

توليفة مميزة

تبين من خلال إعلان الفيلم، أن أحداثه تدور في صحراء شبه الجزيرة العربية خلال منتصف القرن العشرين، يستعرض صراعًا وجوديًا تدور حوله قصة انتقام مثيرة، تتخللها مواجهات شرسة مع الطبيعة القاسية والبرد القارص. ويسلط الإعلان الضوء على الجملة المحورية "اكسر قيدك قبل يكسرك"، التي تختصر التوتر والصراع الرئيسي في العمل، وتمنحه بعدًا نفسيًا عميقًا. — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh)كتب الفيلم الروائي السعودي أحمد الحقيل، وأخرجه حسام الحلوة، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم السعوديين والعرب، أبرزهم: يعقوب الفرحان، سعد الشطي، خالد عبد العزيز، حسام الحارثي، عاصم العواد، أيمن مطهر، براء عالم، وفهد المطيري. ويعتمد الفيلم على طاقم تقني عالمي، من بينهم المصور البلجيكي شون دون، وفريق المكياج الإسباني "InsideFX"، إلى جانب المصمم الفني أحمد باعقيل.

"القيد" يُعد العمل الأول ضمن اتفاقية شراكة بين "تلفاز 11" و"نيوم" لإنتاج 9 أفلام خلال 3 سنوات، ضمن مسعى مشترك لتعزيز الصناعة السينمائية السعودية وتقديم أعمال بجودة عالمية. ومن المقرر أن يُعرض الفيلم قريبًا في جميع صالات السينما داخل السعودية وخارجها، وسط ترقب واسع من جمهور السينما العربية.

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