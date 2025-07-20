ابنة أشرف عبد الباقي تخوض ثاني تجاربها الإخراجية... وتتعاون مع والدها وليلى أحمد زاهر

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 20 يوليو 2025 01:23 مساءً - تخوض المخرجة الشابة زينة أشرف عبد الباقي، أولى تجاربها في عالم الدراما من خلال مسلسل جديد يحمل اسم "ولد وبنت وشايب"، وذلك بعدما سبق وقدمت أولى تجاربها السينمائية بفيلم "مين يصدق" الذي عُرض ضمن فاعليات الدورة الماضية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

أبطال مسلسل "ولد وبنت وشايب"

عرض مسلسل "ولد وبنت وشايب" قريباً

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"مين يصدق"... أول أعمال زينة عبد الباقي في الإخراج

مسلسل "ولد وبنت وشايب" يشهد تعاوناً جديداً بين، ووالدها الفنان أشرف عبد الباقي، الذي سبق ودعمها أيضاً في فيلمها الروائي الأول، كما يُشارك في بطولة العمل المكون من 10 حلقات فقط، كلّ من إنتصار، وليلى أحمد زاهر، والتي استأنفت نشاطها الفني بعد مرور نحو 10 أسابيع على زواجها من هشام جمال، والعمل قصة محمد بركات، سيناريو أحمد الشماع والسيد عبد النبي.مسلسل "ولد وبنت وشايب" تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول عالم العملات الرقمية ، وانطلق تصويره قبل أيام، تمهيداً لعرضه خلال الفترة المُقبلة عبر منصة "واتش إت"، والتي بدأت في الترويج للعمل، عبر حسابها الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي.وقدّمتأولى تجاربها في عالم الإخراج، العام الماضي، من فيلم "مين يصدق"، وحظي بردود فعل واسعة وقت عرضه الأول في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كما عُرض بها في صالات السينما في مصر والعالم العربي، والعمل فكرة، مصطفى عسكر، حامد الشراب، وسيناريو وحوارومصطفى خالد بهجت، وبطولة الفنان شريف منير، نادين، يوسف عمر، جايدا منصور، علي السبع، ويشهد الفيلم ظهوراً مميزاً للفنان أشرف عبد الباقي.

وتدور أحداث الفيلم حول "نادين" التي تعيش تأزُّماً مع والديها نتيجة لعدم اهتمامهما بها، تتعرف إلى شاب محتال يُدعى "باسم"، يقدم لها نوعاً من الحب والاهتمام الذي تفتقده، تتطور العلاقة بينهما ليخوضا الاثنان رحلة في عمليات النصب التي تورطهما في العديد من المشاكل، مما يضع قصة حبهما وأموراً أخرى على المحك.

فيلم جديد لأشرف عبد الباقي

وفي سياقِ آخر، يعودإلى السينما بفيلم "السادة الأفاضل" بعد غياب 4 سنوات، حيث قدم آخر أفلامه "سقراط ونبيلة" عام 2021 الذي لم يُعرض في دور السينما المصرية، فيما اقتصرت مشاركاته السينمائية خلال السنوات الماضية على الظهور كضيف شرف في الأفلام أبرزها: "مين يصدق؟" إخراج ابنته زينة، "عمهم" بطولة محمد إمام، "إطلعولي بره" بطولة كريم محمود عبدالعزيز.

"السادة الأفاضل" يُشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، أبرزهم محمد ممدوح، وطه دسوقي، ومحمد شاهين، والعمل إخراج كريم الشناوي، ومن المُقرر طرحه في صالات السينما خلال الفترة المقبلة.

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