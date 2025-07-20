عمرو دياب يحيي حفلاً مرتقبًا ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض

في ليلة استثنائية مرتقبة، يستعد الفنان المصري، عمرو دياب، لإحياء حفل غنائي ضخم على مسرح أبوبكر سالم في مدينة الرياض، يوم ٢٥ يوليو، ضمن فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية، بتنظيم من شركة بنش مارك.

ويُعد الحفل واحدًا من أبرز الفعاليات الفنية المصاحبة للبطولة العالمية، وسط توقعات بحضور جماهيري يفوق ما شهدته حفلات “دياب” السابقة، خصوصًا حفله الأخير في جدة، الذي لاقى نجاحًا منقطع النظير.

ويأتي هذا التفاعل الكبير امتدادًا لمسيرة عمرو دياب الفنية في السعودية، حيث باتت حفلاته تصنف من بين الأعلى حضورًا ومبيعًا في المنطقة.

ويأتي الحفل بتجهيزات تنظيمية عالية المستوى، حيث يُقام على مسرح أبوبكر سالم المعروف بتجربته الصوتية والبصرية المتكاملة، التي تضمن حضورًا فنيًا راقيًا يليق بجمهور عمرو دياب.

ويُنتظر أن يشهد المسرح تنسيقًا دقيقًا بين عناصر الإضاءة والصوت والعرض الرقمي، بما يعكس هوية الحدث العالمي ويمنح الجمهور تجربة استثنائية تنسجم مع أجواء البطولة

الجدير بالذكر أن عمرو دياب قد قدّم حفلا ناجحًا العام الماضي في بوليفارد سيتي بالرياض ضمن جولة المملكة، بالتعاون أيضًا مع شركة “بنش مارك”، وشهد الحفل آنذاك حضورًا كثيفًا فاق التوقعات.