حفلة كاتي بيري الغنائية كادت تتحول لمأساة وسقوطها فوق الجمهور

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 20 يوليو 2025 10:24 صباحاً - دائماً ما يبتكر النجوم طرقاً غير تقليدية للدخول للمسرح في حفلاتهم الغنائية، وأصبحت الطريقة المُتبعة مؤخراً هي دخولهم محلقين في الهواء من خلال دعامات تتحرك أعلى الجمهور المصطف مروراً لوصول النجم على المسرح، ولكن في لحظاتٍ مرعبة يواجه النجوم عطلاً في الجو وهذا ما حدث في حفلة كاتي بيري الأخيرة في سان فرانسيسكو، حيث كادت تسقط على الجمهور.

في عرضها الغنائي الذي أقامته يوم الجمعة الماضي ضمن جولتها الغنائية Lifetimes Tour في مركز تشيس، سان فرانسيسكو، تعرضت كاتي بيري لعطلٍ مروع في أحد الدعائم خلال دخولها الحفل، حيث كانت تجلس على دعامة فراشة طائرة كطريقة جديدة لدخولها المسرح، وفجأة تعطلت في الهواء، وكادت تسقط فوق الجمهور.

وقد انتشر مقطع فيديو من اللحظة المرعبة على موقع X، ظهرت فيه بيري وهي تغني أغنيتها "Roar" وهي على الدعامة المتحركة، وفجأة انحرفت هذه الدعامة وتأرجحت قليلاً، مما تسبب في انزلاقها في مقعدها. فتوقفت عن الغناء، بينما كان الحضور المذعورون يشاهدونها من الأسفل.

هذا وقد بدا على بيري الخوف وهي تحاول التمسك بالدعامة قبل أن تنظر إلى الأسلاك المتصلة بها ثم إلى الجمهور. ثم رفعت يدها، وكأنها تُشير إلى أنها بخير، بينما استمرت في غناء الأغنية.

من الجدير بالذكر أن هذا الحادث ليس الأول لـ كاتي بيري أثناء أدائها، فقد حدث نفس الشيء في أستراليا في 29 يونيو، حيث تعطلت إحدى الدعائم.

في مقطع فيديو نُشر على X، تظهر بيري وهي تستعد لرفعها فوق الجمهور داخل كرة معدنية ممسكةً ببعض الكابلات. بعد أن ترك المشرفون الدعامة، ارتفعت الكرة ومالت فجأةً إلى أحد جانبيها، مما تسبب في فقدان بيري توازنها. واستعادت توازنها بإمساكها بالكابلات بينما بدأت الكرة المائلة بالتأرجح. اقترب المشرفون من الكرة بعد ثوانٍ قليلة أثناء إنزالها.

