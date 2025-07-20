شكرا لقرائتكم خبر عن عيش أجواء ممتعة مع فرقة أيامنا الحلوة بـ 350 جنيه على المسرح المكشوف بالأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

بـ 350 جنيه تستطيع أن تستمتع بأجواء ممتعة مع حفل فرقة أيامنا الحلوة على المسرح المكشوف ضمن فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي، وذلك يوم الثلاثاء 22 يوليو الجاري.

واستمراراً لعروض المهرجان الصيفي الذى تقيمه وزارة الثقافة من خلال دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام تقام أمسية طربية يحييها النجوم من شباب الموسيقي العربية بالأوبرا مؤمن خليل، ياسر سليمان، أحمد سعيد، نهي حافظ، رحاب عمر ويقودها المايسترو أحمد عامر وذلك فى التاسعة مساء الإثنين 21 يوليو على المسرح المكشوف .

ويتضمن البرنامج مجموعة مختارة من مؤلفات زمن الفن الجميل إلي جانب عدد من الأعمال الغنائية الحديثة والمعاصرة منها طاير ياهوى، على بابى واقف قمرين، بياع القلوب، على الضحكاية، هوى ياهوى وغيرها .

يشار إلى أن صيف الأوبرا 2025 يعد موسماً فنياً إستثنائياً ويضم الواناً من الإبداع المصرى حيث تتوهج القاهرة والإسكندرية بعروض متنوعة تجذب مختلف الشرائح العمرية والإجتماعية .

انطلاق فعاليات المهرجان الصيفي بحفل جمع سلامة والتهامي

وانطلقت فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء الذى تنظمه وزارة الثقافة من خلال دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، بحفل بعنوان الصوفية والحداثة، ويجمع بين الموسيقار فتحى سلامة والمنشد الشيخ محمود التهامى فى إطار تعاون فنى يهدف لتقديم المؤلفات الصوفية برؤية مبتكرة على المسرح المكشوف .

يأتى الحفل استكمالا لمشروع الصوفية والحداثة المقام بالتعاون بين الموسيقار فتحى سلامة والشيخ محمود التهامى منذ عدة سنوات بهدف القاء الضوء على اللغة العربية الفصحى والموسيقى الصوفية المعتدلة للوصول لأكبر عدد من الثقافات العالمية المختلفة .

من هو فتحي سلامة؟

فتحى سلامة مؤلف وموزع ومنتج موسيقى وعازف بيانو ويعد الموسيقى الوحيد فى العالم العربى الحاصل على جائزة جرامى الموسيقية العالمية عام 2004، وحصل على جائزة الـB.B.C العالمية وجائزة أحسن موسيقى تصويرية بمهرجان القاهرة السينمائى الدولى عام 2000 عن فيلم جنة الشياطين والفيلم الروائى القصير علامات إبريل كما قام بوضع الموسيقى التصويرية لفيلم المسافر، ساهم فى توزيع وتلحين العديد من أعمال نجوم الغناء منهم محمد منير، عمرو دياب، على الحجار، أنوشكا وغيرهم، شارك فى أهم مهرجانات الجاز والـ"وورلد ميوزيك" الدولية وقدم نحو 9 ألبومات تعاون فيها مع أعلام الموسيقى والغناء فى

العالم .من هو محمود التهامي؟

أما الشيخ محمود التهامى نشأ فى عائلة دينية معروفة بالصعيد، والده شيخ المنشدين ياسين التهامى، اشتهر بأسلوبه الفريد فى الأداء والذى ساهم فى تميزه وتحقيق انتشار واسع ليحقق قاعدة جماهيرية ضخمة، أحيا العديد من الحفلات فى الدول العربية والأوروبية والآسيوية والإفريقية، نال لقب سفير الثقافة فى الوطن العربى من الرابطة الدولية للإبداع الفكرى والثقافى بفرنسا وحصل على العديد من الجوائز والتكريمات.