شكرا لقرائتكم خبر عن علي الحجار يحيي حفلاً غنائياً في ساقية الصاوي 30 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم الكبير على الحجار حفلاً غنائياً يوم 30 من شهر يوليو الجارى، في ساقية الصاوي، حيث يقدم مجموعة من أغانيه العاطفية والوطنية التي يحبها جمهوره ومنها الأغانى الوطنية والرومانسية أيضًا مثل: "فجر بلادى" و"الميدان" و"الشهيد" و"ورد بلدى" و"قلب الحبيب" و"مكتوبالى"، و"غزالة" و"الزين والزينة" و"لو تعرفى" و"من غير ما تتكلمى"، و"سمرا وبعيون كحيلة" و"أسهرلك.

وقرر مؤخرًا النجم الكبير على الحجار تأجيل ألبومه الجديد الذي يحمل اسم شىء من كل شىء، نظرا للظروف التي تمر بها المنطقة من أحداث.

وكان الفنان علي الحجار قد شارك مؤخرًا في مسرحية "مش روميو وجوليت" على المسرح القومي، من إخراج المخرج الكبير عصام السيد، وتشهد المسرحية "مش روميو وجوليت"، عودة المطرب علي الحجار، إلى عالم المسرح، بعد غياب كبير، كما تشهد عودة الفنانة رانيا فريد شوقي لمسرح القطاع العام.



مسرحية "مش روميو وجولييت" من بطولة على الحجار ورانيا فريد شوقي، ميدو عادل، وعزت زين، ودنيا النشار، وطه خليفة، وآسر علي، وطارق راغب، وأميرة أحمد مطربة دار الأوبرا.

