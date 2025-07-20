شكرا لقرائتكم خبر عن حنان ماضى تعيد لجمهور الأوبرا الحنين لحقبة التسعينيات فى المهرجان الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بين قصص الحب والحنين انقضى اللقاء الثانى من فعاليات صيف الأوبرا 2025 الذى تنظمه وزارة الثقافة ممثلة فى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، حيث استمتع الحشد الجماهيرى داخل المسرح المكشوف برحلة غنائية عاطفية مع النجمة حنان ماضى.

ومع دقات التاسعة مساء تحولت منصة العرض إلى آلة زمن انتقلت بمحبى الفنون الجادة إلى حقبة تسعينيات القرن الماضى، وبصوت حنان ماضى المرصع بالمشاعر الصادقة والمدموغ بطابع النقاء والأصالة انسابت كلمات أعمالها الشهيرة لتحيى فى القلوب ذكريات سنوات ولّت، وبأداء يتميز بالفخامة الإبداعية غردت بإسكندرية الصبية، كان وكان، كسبنا مشاعرنا، آسيا، عدى الهوى، عصفور المطر، مين هي، شباك قديم، اللقاء الثاني، يا غريب، على نار هادية، البحر بيخطفني، قصة الأمس، ما فيش في الأغاني، سرسب، ليه ما أعرفش، ليلة عشق، شدى الضفاير، المال والبنون وتتر المسلسل الإذاعى سيدة الدارين.

جاء الحفل في إطار خطط وزارة الثقافة باعتبار دار الأوبرا أحد كياناتها الفاعلة لإعادة توثيق صلة الأجيال الجديدة بالفنون الجادة التى تُعد جزءا من ملامح الريادة الحضارية المصرية.



جمهور مهرجان الاوبرا الصيفى



المطربة حنان ماضي



الفنانة حنان ماضي



حنان ماضي تتالق فى مهرجان الاوبرا الصيفى



حنان ماضي على المسرح المكشوف