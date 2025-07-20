شكرا لقرائتكم خبر عن لو غاوي مزيكا.. إزاي تقدم في المعهد العالي للموسيقي العربية؟ والان مع تفاصيل الخبر

تعد أكاديمية الفنون أكبر جهة رسمية لتدريس الفنون بمختلف أنواعها، وهى أكبر الجامعات الفنية فى مصر والعالم العربى، كان الهدف منها هو النهوض بمستوى الفن والاتجاه بالفنون اتجاها قومياً للمحافظة على التراث العربى وتوثيق الروابط محليا وعالميا، تستهدف إعداد أجيال من المبدعين القادرين على صون الهوية والحضارة، فضلًا عن قيمتها العلمية والأكاديمية الكبيرة بتخريج متخصصين يضيئون ساحة الإبداع باعتباره الأداة الفاعلة للارتقاء بالمجتمع.

وتتيح الأكاديمية لمحبي الموسيقي الدراسة في المعهد العالي للموسيقى العربية وشروط الالتحاق كالتالي

- الحاصلون على الثانوية العامة أو الشهادة الثانوية الأزهرية أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية بمجموع (55 %)، وشهادات الدبلومات الفنية بمجموع (55 %) للقبول بالفرقة التحضيرية (القاهرة). - قبول الحاصلين على الثانوية الموسيقية والثانوية العامة من المعهد (بنسبة نجاح 75% في التخصص) وحاصلون على الثانوية العامة بمجموع (50 %). - قبــــــــــول الحاصلين على الثانوية العامة من معهد الموسيقي الكونسرفاتوار بمجموع (50 %) ويلحق بالفرقة التحضيرية.

كما تضع أكاديمية الفنون شروط لالتحاق محبي المسرح وعشاقه بالدراسة داخل الأكاديمية وذلك طبقا لموقعها الإليكتروني، أن يكون الطالب حاصلاً على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية ويقبل المعهد بنسبة 10% مؤهلات عليا.

ويتقدم الراغبين في الالتحاق بالأكاديمية من خلال موقع أكاديمية الفنون، ويستطيع الطالب دراسة التالي

التمثيل والإخراج المسرحي

يقبل الحاصلين على الثانوية العامة بمجموع (55 %) أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية بعد معادلتها و الدبلومات الفنية و الثانوية الأزهرية بمجموع (60 %). يقبل الطلاب بنظام التعليم الموازي بالمصروفات دون التقيد بشرط المجموع وشرط السن.

الدراما والنقد المسرحي

يقبل الحاصلين على الثانوية العامة بقسميها بمجموع (55 %) وما يعادلها من الشهادات الأجنبية بعد معادلتها. يقبل الطلاب بنظام التعليم الموازي بالمصروفات دون التقيد بشرط المجموع وشرط السن

الديكور المسرحي

يقبل الحاصلين على الثانوية العامة بقسميها بمجموع (55 %) وما يعادلها من الشهادات الأجنبية بعد معادلتها. يقبل الفرع الرئيسى (شعبة التقنيات) الحاصلين على الثانوية الصناعية والمدرسة التطبيقية التكنولوجية بمجموع (75%) في تخصصات تنفيذ المناظر وتنفيذ الازياء ومكملاتها. يقبل الطلاب بنظام التعليم الموازي بالمصروفات دون التقيد بشرط المجموع وشرط السن