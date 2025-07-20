وفاء عامر تفاجئ متابعيها برسالة غامضة وردود الأفعال تتوالى

نشرت الفنانة وفاء عامر، على حسابها الخاص بـ"فيسبوك" صورة جديدة لها، أرفقتها برسالة غامضة عن الرضا بالحال حتى ولو رأى الناس عكس ذلك.

وكتبت وفاء معلقة على الصورة قائلة: "اللي بيرضى، بيشوف النعمة حتى في الحاجة اللي الناس شايفاها نقمة".

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها بين من أيد كلامها وآخرين تساءلوا عن أسباب هذه الرسالة وهل هناك شيء تعتبره نعمة ويراه من حولها العكس.

كانت وفاء عامر قد نشرت عبر حسابها الخاص في "فيسبوك" الصورة الأخيرة للفنان الكبير عادل إمام، والتي نشرها نجله المخرج رامي إمام في عقد قران ابنه، وهو جالس وسط عائلته، وبجوارها وضعت صورة الفنانة عبلة كامل الأخيرة، والتي نشرها ابن شقيقها.

وعلّقت وفاء على الصورتين ساخرةً من جري عدد من الفنانين وراء "الترند" ودفع الأموال الطائلة حتى يحققوا الانتشار، في حين أن عادل إمام وعبلة كامل لم يبذلا أي مجهود للوصول الى "الترند".

وكتبت وفاء على الصورتين قائلةً: "النجوم صارفين ملايين على السوشيال ميديا، ومقطعين بعض في خناقة (الأعلى مشاهدة)، وتيجي صورة لعادل إمام وصورة لعبلة كامل، يؤكدوا إن المحبة الحقيقية لا تُشترى، ولا تزول... بنحبكم والله".

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