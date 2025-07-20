تفاعل واسع مع أسلوب راغب علامة الراقي في التعامل مع معجباته

أحيا الفنان اللبناني راغب علامة حفلًا غنائيًا ضخمًا حمل مواصفات لايف عالمية من حيث التجهيزات والمؤثرات البصرية، وسط حضور الآلاف من الجمهور من مختلف الجنسيات العربية الذين تخطوا الطاقة الاستيعابية للمكان لمشاركة نجمهم المفضل وصلات الغناء والرقصات المتتالية التي امتدت لقرابة الساعتين.

أقيم الحفل ضمن فعاليات مهرجان "بورتو بيتس" داخل جولف بورتو مارينا بمنطقة العلمين الجديدة وقامت بتقديم فقراته الإعلامية شيرين حمدي .

وحضر راغب بصحبة شقيقه ومدير أعماله خضر وكان في استقبالهما منظم الحفل المنتج ياسر الحريري.

بدأ الحفل قويًا بترديد الجمهور ميدلي لأغاني راغب علامة والذي بمجرد صعوده على خشبة المسرح تعالت هتافات وصيحات الإعجاب التي لم تنقطع مع كل أغنية وموقف وتعليق بينه وبين الجمهور.

وأشعل راغب علامة الحفل بوصلة من أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني بالإضافة الى بعض الأغاني التي كررها أكثر من مرة تلبية لرغبات الجمهور منها "ترقيص" التي طرحها مؤخرًا وأغنية "بيروت ولا روما" التي أهداها لطفلة كانت تبكي وسط الجمهور، حيث طالب من منظمي الحفل بصعودها بجواره على خشبة المسرح وقدم لها الأغنية وسط المزيد من أجواء البهجة والإثارة.

وفاجأ راغب الجمهور بطلبه صعود عدد من المعجبات من وسط الجمهور بجواره على المسرح وشاركهن الغناء والتقاط الصور التذكارية معهن.

وفي ختام الحفل وجه راغب علامة كلمة شكر لكل من ساهم في نجاح الحفل بداية من الجمهور الذي وصفه بالرائع ومرورًا بمنظمي الحفل.

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