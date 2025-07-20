تامر حسني يفاجئ جمهوره بتفاعل مميز مع أصغر معجبيه

نشر الفنان تامر حسني، عبر حسابه الخاص على "إنستغرام" مقطع فيديو لتفاعل أصغر معجبيه، طفل في الأعوام الأولى من عمره، مع أغنياته، حيث ظهر وهو يرقص على أنغام أغنية "الاحتياج وحش"، التي طرحها قبل أيام.

وعلق تامر على تفاعل الطفل مع أغنيته قائلاً: "حبيب قلبي ربنا يحفظه تيموري جديد أهوه أهلًا بيك يا بطل".

ووجه تامر سؤالاً لجمهوره طالباً الإجابة قائلاً: "سؤال حقيقي والله مين فيكم عرفني وحبني وهو في السن ده أو قريب لده ومين ركز معايا وهو كبير؟ والله عايز أعرف اكتبولي رد واضح كل حد يقول كان عنده كام سنة لما تابعني".

وتفاعل معه عدد من جمهوره معلقين: "أنا ركزت معاك يا تيمو وأنا بسن 8 سنين وأول أغنية سمعتها كانت حبيبي وأنت بعيد"، "كل الأعمار بيعشقوووك"، "بنتي من وهي سنة دلوقتي 21 سنة وبتحبك جدًا جدًا"، وغيرها من التعليقات التي كشفت عن متابعة عدد كبير من الجمهور لتامر في سن صغيرة.

يذكر أن تامر حسني شارك جمهوره عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، مقطع فيديو يوثق لحظات من احتفاله الخاص مع الكينغ محمد منير، بمناسبة طرح أغنيتهما الجديدة "الذوق العالي"، والتي حظيت بتفاعل واسع منذ الإعلان عنها.

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