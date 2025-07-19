شاروخان يتعرّض لإصابة وتم نقله لأحد مستشفيات أمريكا للعلاج

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 يوليو 2025 05:55 مساءً - يُعَد نجم بوليوود شاروخان واحداً من القلائل من الممثلين الذين يفضّلون أداء أدوار الحركة بأنفسهم، غيرَ مستعينين بدوبلير أو بديل لتفادي الحركات الخطرة. وفي أحد مشاهد فيلمه الأخير King وتحديداً تلك التي تتطلب مغامرة وتحدياً جسدياً، تعرّض النجم لإصابة تسببت في نقله للعلاج بمستشفى في الولايات المتحدة الأمريكية.

شاروخان في أمريكا لتلقي العلاج

— News18 (@CNNnews18)

وَفقاً لموقع Hindustan Times، تعرّض شاروخان لإصابة في مومباي أثناء تصوير مشهد مؤثّر في فيلمه القادم King، ونُصح الممثل بأخذ استراحة لمدة شهر للتعافي واستئناف التصوير بحذر. هذا وقد أثارت الإصابة ذعراً بين طاقم الفيلم، لكن مصادر طمأنته بأن شاروخان يتعافى، ولا داعي للقلق.

أما عن نوع الإصابة ومدى خطورتها؛ فلايزال الأمر طيّ الكتمان حالياً. ولكن وبحسب الموقع؛ فإنها إصابة عضلية وليست خطيرة. ومع ذلك، لا يُستهان بها. لذلك سافر شاروخان إلى الولايات المتحدة لتلقي الرعاية الطبية، ونُصح بأخذ قسط من الراحة لمدة شهر. وعليه، تم إلغاء خطة تصوير الفيلم المقررة بين يوليو وأغسطس، ومن المتوقع أن يبدأ التصوير في النصف الثاني من العام، بعد سبتمبر. وأضاف المصدر: "حتى ذلك الحين، نُصح شاروخان بالراحة والتركيز على التعافي. في الواقع، طُلب منه أيضاً العودة إلى موقع التصوير بحذر".

وبالتواصل مع مديرة أعماله، بوجا دادلاني للحصول على تأكيد رسمي، لم يتم تلقي أيّ رد منها بعدُ، ولكنها شاركت صورة عبْر قصص حسابها الرسمي على إنستغرام، تحمل تلميحاً إلى أنها في نيويورك.

قد ترغبين في معرفة شاروخان ومسيرة سينمائية ناجحة جعلته واحداً من كبار نجوم بوليوود

فيلم King

كان شاروخان قد أعرب في أغسطس من العام الماضي عن حماسه الشديد للفيلم؛ خاصةً بعد توقُّفه عن طرح فيلم جديد في عام 2024. وقال عنه إنه دراما أكشن، رائع وجماهيري وعاطفي. ويشارك شاروخان بطولة الفيلم: ابنته سوهانا خان، وأبهشيك باتشان. أما الإخراج فقد أُسند في بداية الإعلان عن الفيلم للمخرج سوجوي جوش. وإنتاج سيدهارث أناند مخرج فيلم باثان Pathaan. ولكن تم حدوث تغيير ليحل سيدهارث محل سوجوي جوش ويتولى إخراج العمل.

للمزيد من الأخبار: نجم بوليوود شاروخان يتلقى تهديداً بالقتل وشرطة مومباي تكشف التفاصيل

إصابات سابقة لشاروخان

https://www.instagram.com/p/C7Pd8f9IZUV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C7Pd8f9IZUV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C7Pd8f9IZUV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

من الجدير بالذكر، أن هذه الإصابة ليست الأولى لشاروخان بسبب المشاهد الخطيرة التي يؤديها في موقع التصوير؛ ففي عام 2023 خضع نجم بوليوود لعملية جراحية بسيطة بعد تعرُّضه لحادث في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة الأمريكية. كان الممثل هناك من أجل جلسة تصوير؛ حيث انتهى به الأمر بإصابة في أنفه، وَفقاً لتقرير في ETimes. كان يصوّر فيلم Jawan عندما وقع الحادث. ووفقاً للمصدر، بدأ نجمم بوليوود ينزف بعد أن أُصيب في أنفه ونُقل على الفور إلى المستشفى.

وبحسب ما ورد، أبلغ الأطباء فريقه بأنه لا داعي للقلق، وأنه طُلب منه إجراء عملية جراحية بسيطة لوقف النزيف. بعد العملية، شوهد شاروخان بضمادة على أنفه وعاد بعدها إلى البلاد، يتعافى في المنزل.

أيضاً في العام الماضي 2025، تعرّض شاروخان لضربة شمس قوية أدت إلى معاناته من الجفاف ونقله على الفور إلى أحد المستشفيات بالمدينة. وجاء ذلك خلال زيارته السريعة للمدينة لحضور مباراة كريكيت في ملعب ناريندرا مودي، بين فريق كولكاتا نايت رايدرز "KKR" الذي أسسه عام 2008، وفريق "SRH".

بعد انتهاء المباراة بفوز فريقه "KKR" بفارق 8 نقاط على الفريق المنافس، كان شاروخان متحمساً للفوز؛ حيث نزل إلى الملعب برفقة أبنائه، سوهانا خان وأبرام خان، للاحتفال بانتصار الفريق، وظهر وهو يلوّح لمعجبيه. وبعدها شعر بالتعب ونُقل للمستشفى.

قد ترغبين في معرفة شاروخان يخطف الأضواء في أول مشاركة له بحفل ميت غالا

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».