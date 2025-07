شاروخان يتعرّض لإصابة وتم نقله لأحد مستشفيات أمريكا للعلاج

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 يوليو 2025 05:55 مساءً - يُعَد نجم بوليوود شاروخان واحداً من القلائل من الممثلين الذين يفضّلون أداء أدوار الحركة بأنفسهم، غيرَ مستعينين بدوبلير أو بديل لتفادي الحركات الخطرة. وفي أحد مشاهد فيلمه الأخير King وتحديداً تلك التي تتطلب مغامرة وتحدياً جسدياً، تعرّض النجم لإصابة تسببت في نقله للعلاج بمستشفى في الولايات المتحدة الأمريكية.

#BreakingNews | Shahrukh Khan Injured While Shooting For 'King'-Advised One Month Health Break@vishalchatkara and @kotakyesha with the latest | @Elizasherine #ShahRukhKhan #injury pic.twitter.com/MShEXyymyg