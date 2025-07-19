شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة ابنته.. أحمد سعد يطلق تحدي أغنية "مكسرات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر النجم أحمد سعد فيديو جديد على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي رفقة ابنته على أنغام أغنيته الجديدة "مكسرات" ضمن أغاني ألبومه الجديد "بيستهبل" والتي حققت نحاجا كبيرا وتصدرت الترند على موقع الفيديوهات يوتيوب.

الفيديو الجديد لسعد هو تحد جديد يطلقه لجمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي حيث حقق ملايين المشاهدات في تحديات سابقة على أنغام أغانيه المختلفة مثل "مفتقدني" وغيرها حيث تتحول منصات التواصل الاجتماعي لمنصة لنشر فيديوهات جمهوره على أنغام أغنياته.

وشارك عدد من النجوم في تحدي أحمد سعد الجديد وقدموا عدد من الفيديوهات على أنغام مكسرات ومنهم رنا رئيس وهيدي كرم.

أغنية مكسرات من كلمات حازم إكس وألحان أحمد طارق يحيى وحازم إكس وتوزيع أحمد طارق يحيى وفلسطيني وميكس هاني محروس، والكليب من إخراج طه التونسي.

كلمات أغنية مكسرات

مبدأنا السنة دية.. إننا هنبطل مدادية

واللي واخد عننا صورة وحشة.. هنبعت له عليها فيديو هدية

مبدأنا السنة دية.. إننا هنبطل حنيه

معجبكوش لما استحملنا.. فاخترنا راحتنا النفسية

هو انتو انتو انتو انتو .. عليكو ضغوطات

طب إحنا إحنا إحنا يعني .. علينا مكسرات

هو انتو انتو انتو انتو .. واخدين صدمات

أما إحنا إحنا إحنا يعني.. واخدين خصومات

طب أيوة أيوة أيوة.. إحنا آخر انبساط