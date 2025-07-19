شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فهيم عن مشاركة فيلمه معا- Let’s Unite بمهرجان الإسكندرية: شىء مشرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان محمد فهيم عن سعادته بإختيار فيلم (معا - Let’s Unite) للمشاركة الرسمية بمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط في دورته الـ41 لهذا العام، وهو فكرة الأديب نجيب محفوظ عن حلم 240 من كتاب أحلام فترة النقاهة - الأحلام الأخيرة.

الفيلم من سيناريو وإنتاج وإخراج محمد فهيم وتمثيل باسل داري، أحلام علاء الدين، محمود القرعيش، مريم نشأت، ندى فرغل، عبد الرحمن هشام، مها موسى، أحمد ناجي.

وأعرب الفنان محمد فهيم، عن استعداده لعرض مسرحى جديد يجهز له خلال الفترة الحالية، مؤكدا أنه سيكون مفاجأة كبيرة، قائلا فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن المسرحية لن تكون إنتاج قطاع خاص مثلما حصل فى تجربة تشارلي تشابلن الذى يعتز بها جدا.

وأضاف فهيم، خلال تصريحات لموقع الخليج 365: "قدمت من قبل شخصيات وأدوار صعبة نالت استحسان الجمهور ورضاء النقاد مثلما حصل مع سيد قطب فى الجماعة 2 وقبلها إسماعيل ياسين لغيرها من الأدوار حتي مسرحية تشارلي تشابلن".

وتابع، أن المسرح هو العشق الأول لأي فنان ونحضر حاليا لمسرحية سيتم الكشف عن تفاصيلها فى الفترة القريبة.

وفي سياق متصل يحتفل عشاق تشارلي تشابلن وصناع السينما والمهتمين بعالم الأفلام، بمرور 100 عام على عرض الفيلم الأيقوني حمى الدهب للراحل تشارلي تشابلن، حيث عرض العمل قبل قرن بالضبط، واستلهم تشابلن فكرة هذا الفيلم من صورة التُقطت خلال "حمى ذهب كلوندايك" في كندا عام 1896 وهى صورة من هجرة المئات لمنطقة كلوندايك في كندا.

وفي نفس السياق التاريخي، قدم تشابلن فيلم "حمى الذهب"، الذي يتتبع قصة "المتشرد" (The Tramp)، وهو منقب فقير وحيد، يعلق في عاصفة ثلجية ويضطر للاحتماء في كوخ منعزل مع مجرم مطلوب ومنقب آخر عن الذهب، بينما يهددهم الجوع، ولاحقًا، يقع المتشرد في حب فتاة تعمل في صالة رقص، مما يعقد حياته أكثر.

يعتبر فيلم تشارلي تشابلن فيلم "حمى الذهب" أو The Gold Rush، واحد من أعظم كلاسكيات السينما العالمية، وهو العمل الذي عرض في عام 1925، أي قبل 100 عام، ليعاد عرض الفيلم بعد ترميمه حفاظا عليه كواحد من أهم انتاجات السينما العالمية.