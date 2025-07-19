شكرا لقرائتكم خبر عن محمود جمال الحدينى يشارك بـ3 عروض من تأليفه فى المهرجان القومى للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك المؤلف والمخرج محمود جمال الحدينى في الدورة 18 من المهرجان القومى للمسرح المصرى، الذى من المقرر انطلاقه يوم الأحد المقبل، بثلاثة عروض مسرحية من تأليفه.

عروض محمود الحدينى بالمهرجان القومى

يشارك محمود الحدينى بالعرض المسرحي "يمين في أول شمال" من إنتاج المسرح الحديث التابع للبيت الفني للمسرح، ومن إخراج عبد الله صابر، وعرضين من إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة، وهما "شارع 19" من إخراج عمرو حسان، و"سينما 30" من إخراج محمد الحداد.

وكان قد حصل المؤلف محمود جمال الحديني على جائزة أفضل تأليف في المهرجان الختامي لفرق الأقاليم الذي أقيم على مسرح السامر خلال الأسابيع الماضية، وكانت الجائزة عن نصي شارع 19، وسينما 30.

نبذة عن المهرجان القومي للمسرح

جدير بالذكر أن أولى دورات المهرجان القومي للمسرح المصري كانت في عام 2006، ليصبح منذ ذلك الحين منصة سنوية للاحتفاء بالحركة المسرحية في مصر، ويهدف المهرجان إلى رصد وتوثيق أهم التجارب المسرحية، وتشجيع المبدعين في مجالات التأليف، والإخراج، والأداء، والتقنيات، كما يسعى إلى خلق حوار نقدي فعال حول قضايا المسرح المعاصر، ويُنظم المهرجان برعاية وزارة الثقافة المصرية، ويستقطب سنويًا أبرز الفرق المسرحية من مختلف المؤسسات: البيت الفني للمسرح، والهيئة العامة لقصور الثقافة، والمسرح الجامعي، والمستقل، والحر، وغيرها.