شكرا لقرائتكم خبر عن حنان ماضى تحيى ثانى ليالى المهرجان الصيفى بدار الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى المطربة حنان ماضى وفرقتها الموسيقية حفلا غنائيا، اليوم السبت، على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية فى ثانى ليالى المهرجان الصيفى 2025.

ومن المقرر أن تقدم حنان ماضى برفقة فرقتها الموسيقية باقة مميزة من أغانيها، وأتيحت تذاكر الحفل عبر موقع "تذكرتي" الإلكتروني.

وكان آخر أعمال حنان ماضى أحدث أغانيها التي تحمل اسم "كسبنا مشاعرنا"، من كلمات وألحان محمود أكرم وتوزيع خالد عويضة، وتريات المايسترو تامر غنيم، وميكس وماستر أمير محروس، والجلسة التصويرية الخاصة بالأغنية من إخراج أمين إسماعيل.

وأحيت حنان ماضي في شهر أبريل الماضي حفلا غنائيا في ساقية الصاوي رغم وجود كسر في قدمها، وقدمت وقتها عددا كبيرا من أغانيها إلى جانب تترات المسلسلات التي اشتهرت بها، وارتبطت في وجدان جمهورها.