شكرا لقرائتكم خبر عن عرض أربعة أفلام فى نادى سينما المرأة.. الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم المركز القومى للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح نادى سينما المرأة، بعد غد الاثنين، بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية في تمام السابعة مساءً، وذلك في إطار مبادرة تراثنا ميراثنا التى أطلقتها وزارة الثقافة برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو.

وتشهد الفعالية عرض أربعة أفلام متنوعة تناقش قضايا المجتمع والتراث من زوايا بصرية مختلفة، حيث يُعرض الفيلم الوثائقى "سحر الدروب" سيناريو وإخراج مروة السورى وتصوير ومونتاج أحمد هاشم.

كما يُعرض فيلم "مهطال البعاد" تأليف عتيق Atique، رؤية إخراجية دنيا الزاهر، وإخراج أسامة القزاز.

ويُعرض أيضا فيلم "طيارة ورق" تأليف وإخراج بثينة الناصرى وبطولة هشام زكرى ومحمد فؤاد، والذى يرصد علاقة إنسانية دافئة تجمع بين الأجيال.

كما يشهد البرنامج عرض فيلم "حواديت إيكنجى" للمخرجة مروة الشرقاوى، والذى يعكس نبض الحياة الشعبية وموروث الحكايات المصرية.

ويعقب العروض ندوة فكرية بعنوان "التراث في عيون صناع الأفلام القصيرة" بحضور الدكتورة سمر سعيد عميد المعهد العالي للفنون الشعبية وتديرها الناقدة السينمائية شاهندة محمد على.

يُذكر أن نادى سينما المرأة يُقام يوم الاثنين الثالث من كل شهر ضمن فعاليات المركز القومى للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية تحت إدارة الناقدة السينمائية شاهندة محمد على.



حواديت ايكنجي



مهما طال البعاد



سحر الدروب