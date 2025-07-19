شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة تحيى حفلاً غنائياً فى لبنان اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى النجمة كارول سماحة حفلا غنائيا فى لبنان، اليوم السبت، ومن المقرر أن تقدم لجمهورها باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور، وذلك ضمن الحفلات التى يحييها نجوم الغناء والطرب فى مختلف الأماكن في موسم الصيف.

كارول سماحة فى هولندا

أحيت مؤخرا كارول سماحة ليلتين استثنائيتين فى هولندا فى Concertgebouw، بدعوة خاصة من إدارة المهرجان، حيث كانت كارول أول فنانة عربية تتم دعوتها مرتين لهذا الحدث الثقافى والفنى الفريد وخصوصا بمهرجان Souk Amsterdam Arabic Festival.

وعادت كارول سماحة لتلتقى بالجمهور العربى والهولندى والأوروبى فى حفلتين مليئتين بالمفاجآت، حيث قدمت مجموعة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة، بما فى ذلك من ألبومها الأخير "مختلفة"، بمرافقة الأوركسترا الهولندية.

ألبوم كارول سماحة الأخير

ضم ألبوم كارول مساحة الأخير 14 أغنية ومن بينها "غنوا لحبيبي"، و"نفس"، وكتير بخاف"، و"حالة تخدير"، و"حبيبي سلام"، و"أجمل سنين"، و"خبيني بشنطة"، و"بقيت أسد"، و"بتعقد"، و"طب بعدين"، و"وقت الحب"، و"اضحك يا قلبي"، و"بوسة".