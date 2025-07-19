شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى يقدم توليفة موسيقية ناضجة ومتنوعة فى ألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق النجم رامى صبرى ألبومه الجديد "أنا بحبك أنت"، فى محطة جديدة تضاف إلى مشواره الفنى الذى تجاوز العقدين من الزمن الألبوم، الذى يعد العاشر فى مسيرته، يأتى بتوليفة موسيقية متنوعة تعكس نضجه الفنى وتقديمه لأنماط جديدة تواكب الذوق العام دون أن يتخلى عن بصمته الخاصة.

مفاجآت ألبوم رامى صبرى

ومن أبرز مفاجآت الألبوم أن رامي قدّم ثلاث أغنيات من ألحانه الخاصة، وهي: "العوض على الله" من كلمات محمد عاطف وتوزيع طارق توكل، "فقدت الأمل فيكي" من كلمات عمرو المصري وتوزيع عمرو الخضري،"أنا بحبك أنت"، الأغنية الرئيسية، من كلمات أمير طعيمة وتوزيع أسامة الهندي.

اختيار رامى لتلحين هذه الأغاني بنفسه لم يكن جديدًا، إذ يملك الفنان رصيدًا لافتًا من الألحان الناجحة التي قدّمها لنفسه خلال السنوات الماضية، وأثبت من خلالها قدرته على المزج بين الإحساس الشعبي والبساطة الموسيقية.

مسيرة رامى صبرى

رامي صبري يعد من أبرز نجوم جيله، بفضل مشوار فني امتد لأكثر من 20 عامًا، شهد نجاحات كبيرة وأغنيات أصبحت جزءًا من الذاكرة الفنية للجمهور، مثل:"حبيبي الأولاني"، "مش أنا"، "ألف ما شاء الله عليك"، "غمضت عيني"، "اهد الدنيا"، "حياتي مش تمام"، "يمكن خير"، و"بين الحيطان".

ويؤكد الألبوم الجديد أن رامي لا يكرر نفسه، بل يبحث دائمًا عن التميز، ليواصل تقديم محتوى فني يرتقي بالطرب العصري ويواكب تطورات المشهد الموسيقي.