شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس دار الأوبرا: صيف الأوبرا 2025 احتفاء بالإبداع المصرى الجاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت فعاليات صيف الأوبرا 2025 الذى تنظمه وزارة الثقافة عبر دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام ، ففي أمسية جماهيرية حملت شعار كامل العدد بدأ المسرح المكشوف عروض مهرجانه الصيفى، وتحول إلى بوابة سحرية قادت الحضور إلى عالم الروحانيات الممتزجة بنبض الموسيقى المعاصرة، وتحت عنوان الصوفية والحداثة التقت موسيقى فتحى سلامة بصوت المنشد الشيخ محمود التهامي لترتسم لوحة إبداعية فريدة.

وخلال الحفل أكد الدكتور علاء عبد السلام أن فعاليات صيف الأوبرا 2025 تمثل احتفاء بالإبداع المصري الجاد، ودعوة من وزارة الثقافة لتطوير الوعي الفنى للمجتمع، وأضاف أنها تعمل على تعزيز مكانة الأوبرا باعتبارها مركزاً تنويرياً يحتضن مختلف ألوان الإبداع الراقي، ووجه الدعوة لجموع الجماهير للاستمتاع بألوان فنية ملهمة تجمع الأصالة بالحداثة.



محمود التهامى



علاء عبد السلام والتهامى

وفى حوار بين التراث الصوفي الراسخ وروح الموسيقى الحديثة نجح سلامة والتهامى فى جذب مدارك الجميع وتوجيه دعوة للتأمل والاستمتاع بمجموعة من الأعمال التي شكلها مشروعهما المشترك الهادف إلى إجراء تفاعل فني بين ثقافات الماضى والحاضر في تجربة موسيقية لافتة كان منها للعشق إنشادي، زدني بفرط الحب، البردة، لحي الله قلبي، ياليلة الوصل، الله فوق القدر، المسافر (أنا المشتاق)، الله كريم، رسمتك ياحبيبي، وجه فؤادك للإله، قمر، أكاد من فرط الجمال، أنا مغرم.