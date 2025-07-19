أجواء مبهرة وكعكة زفاف فريدة بحفل زفاف سيليو نجل إيلي صعب وزين قطامي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 يوليو 2025 01:20 صباحاً - انطلق مساء اليوم حفل زفاف سيليو صعب نجل المصمم اللبناني- العالمي إيلي صعب إلى الأردنية زين قطامي، وذلك بصرح بكركي في لبنان، الذي جمع بين الفخامة والرقي، حيث تزينت الأجواء بالأنوار والورود وسط أنغام موسيقية راقية.

وقد شارك موقع "عرب وود" من خلال حسابه الرسمي على "إنستغرام"، مقطع فيديو ظهر من خلاله الأجواء المبهرة للحفل؛ بالإضافة إلى كعكة الزفاف التي تميزت بتصميمها الفريد.

حفل زفاف مبهر لسيليو نجل إيلي صعب

جمع حفل زفاف سيليو نجل مصمم الأزياء إيلي صعب بين الفخامة والرقي، حيث سيطرت الأجواء الراقية على العرس وتزينت الأجواء بالورود والأشجار التي تواجدت في كل مكان سواء على الطاولات أو المحاطة بالمعازيم.

هذا بالإضافة إلى الأنوار المميزة الهادئة التي اعتمدت على الشموع والإضاءات الخافتة، كما تميزت كعكة الزفاف بتصميمها الفريد، حيث جاءت مكونة من 8 طبقات أنيقة باللون الأبيض، مزينة بتفاصيل دقيقة من الكريمة والورود البيضاء، الأمر الذي عكس أجواء الفرح والفخامة التى رافقت ليلة العمر لسيليو وزين فى احتفال لا ينسى.

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بدء مراسم حفل زفاف سيليو صعب وزين قطامي

وقد بدأ حفل الزفاف في مقر البطريركية المارونية في بكركي حيث قام البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي والكهنة بمراسم الزفاف. وقد غصت باحة الكنيسة الخارجية بالمدعوين من الأهل والأصدقاء والشخصيات البارزة والفنانين ومنهم إليسا ووائل كفوري وسيرين عبد النور. وتزين المكان بالزهور البيضاء في مشهد ساحر.

وأطلت العروس زين قطامي برفقة والدها حيث دخلا الكنيسة، مصطحبًا إياها والدها في ممر من الزهور البيضاء، ثم سلمها إلى عريسها سيليو صعب الذي كان يقف بجوار شقيقه الأصغر ميشال. وتبادل العريس ووالد العروس القبلات. ثم رفع العريس الطرحة عن وجه العروس زين قطامي التي بدت بإطلالة ساحرة كالأميرات بفستان من توقيع والد زوجها المصمم إيلي صعب.

وعلم أن فستان زفاف زين قطامي تطلب أكثر من 700 ساعة عمل بمشاركة 39 حرفيًا من دار إيلي صعب لصياغة تفاصيله الدقيقة. أما العريس فأطلّ ببدلة سوداء اللون وقميصًا أبيض وربطة عنق سوداء فراشة وكذلك شقيقه الإشبين ميشال صعب.

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