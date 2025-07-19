كريستينا صعب بإطلالة ساحرة من احتفالات الليلة الأولى لحفل زفاف سيليو صعب وزين قطامي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 يوليو 2025 01:20 صباحاً - خطفت إطلالة كريستينا صعب زوجة إيلي صعب جونيور ابن المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب الأنظار من احتفالات الليلة الأولى التي سبقت حفل زفاف شقيق زوجها سيليو صعب والأردنية زين قطامي.

شاركت كريستينا صعب صورها مع زوجها إيلي صعب جونيور

وتصدرت كريستينا صعب وجميع أفراد أسرة المصمم إيلي صعب الترند بإطلالاتهم الساحرة والأنيقة حيث تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صورهم والفيديوهات الخاصة بالحفل. وقد شاركت كريستينا صعب عبر حسابها على إنستغرام صورة لها من الحفل بالاضافة لصورتين مع زوجها إيلي صعب جونيور.

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وسط أجواء مبهجة، جرت أمس احتفالات الليلة الأولى من حفل زفاف سيليو صعب وزين قطامي بحضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء وقد تصدرت الفنانة إليسا الترند بعفويتها وحماسها برقص الدبكة مع كلودين زوجة المصمم إيلي صعب والعروسين وأفراد أسرته. وكانت الفرحة تغمرها للصداقة التي تربطها بعائلة المصمم إيلي صعب.

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وقد أطلت كريستينا بفستان ساحر بمزيج من اللونين الوردي والذهبي وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها وماكياج مبهر بأنامل خبير التجميل بسام فتوح الذي شارك تفاصيل وضعه الماكياج على وجه كريستينا عبر حسابه على إنستغرام. بالاضافة لتوليه ماكياج العروس زين قطامي وكلودين صعب زوجة المصمم إيلي صعب. وقد جاءت إطلالات كريستينا صعب وكلودين صعب وزين قطامي متناغمة الألوان بين العاجي ومشتقاته والذهبي. وقد تميز الحفل بفخامته وسيقام بعد قليل حفل الزفاف الأسطوري الذي سيحضره الأهل والأصدقاء والعديد من الفنانين.

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